बिल्ली ने दही पी लिया तो दो पक्षों में हो गई मारपीट, बुलानी पड़ी पुलिस

जागरण संवाददाता, बांसी। पड़ोसी की एक बिल्ली के दही पीने से मना करने पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना में एक पक्ष के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला खेसरहा थाना क्षेत्र के ग्राम चिउटहां का है। घायलों की तहरीर पर पुलिस ने दूसरे पक्ष के चार लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल कर रही है।

