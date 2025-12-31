Language
    बिल्ली ने दही पी लिया तो दो पक्षों में हो गई मारपीट, बुलानी पड़ी पुलिस

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:33 PM (IST)

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, बांसी। पड़ोसी की एक बिल्ली के दही पीने से मना करने पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना में एक पक्ष के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला खेसरहा थाना क्षेत्र के ग्राम चिउटहां का है। घायलों की तहरीर पर पुलिस ने दूसरे पक्ष के चार लोगों पर मुकदमा पंजीकृत कर जांच पड़ताल कर रही है।

    ग्राम निवासी भानमती पत्नी रामदत्त के अनुसार पडोस के निवासी रामकरन अपने घर पर बिल्ली पाले हुए हैं। दो दिन पूर्व शाम छह बजे वह बिल्ली भानमती के घर में आ गई तथा दही पीने लगी।

    इस पर भानमती ने डंडा लेकर बिल्ली को भगाने लगी तो पड़ोसी रामकरन, विजय, अंजनी व इशरावती को नागवार गुजर गया। वह झगड़े पर आमादा हो गई। उनके तरफ से अपशब्दों का प्रयोग होने पर भानमती के पति ने विरोध किया तो सभी लाठी डंडे से उनकी पिटाई करने लगे।

    यह देख बीचबचाव करने पहुंची पुत्री सरमिला व उर्मिला को भी सभी मारने लगे। घटना में तीनों को गंभीर चोटें आ गई। शोर सुन गांव के लोग जब पहुंचे तो सभी अपने घर के अंदर घुस गए।

    दवा उपचार के बाद घायल मंगलवार की शाम थाने पहुंचे और तहरीर दिया। थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्रा का कहना है कि चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।