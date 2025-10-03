Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP में दशहरा पर RSS ने किया शस्त्र पूजन, मातृभूमि की रक्षा का लिया संकल्प

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:55 AM (IST)

    शोहरतगढ़ में दशहरा पर्व पर आरएसएस ने श्रीराम जानकी मंदिर में शस्त्र पूजन किया। विभाग प्रचारक राजीव नयन ने कहा कि मातृभूमि और सनातन धर्म की रक्षा करना संघ का उद्देश्य है। उन्होंने स्वयंसेवकों को सत्य धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहने का आह्वान किया। आरएसएस समाज में भेदभाव मिटाने का कार्य कर रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image
    श्रीराम जानकी मंदिर में शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित। जागरण

    जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़। दशहरा पर्व के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की ओर से श्रीराम जानकी मंदिर में शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर विभाग प्रचारक राजीव नयन ने स्वयंसेवकों को संदेश देते हुए कहा कि मातृभूमि और सनातन धर्म की रक्षा करना ही संघ का सर्वोच्च उद्देश्य है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि जब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी समाज और व्यक्ति सुरक्षित रह सकते हैं। श्रीराम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण का वध कर उदाहरण प्रस्तुत किया, उसी प्रकार हर स्वयंसेवक का कर्तव्य है कि वह सत्य, धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे।

    राजीव नयन ने बताया कि संघ के स्वयंसेवक समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को जोड़ने और ऊंच-नीच, भेदभाव तथा छुआछूत को मिटाने का कार्य निरंतर कर रहे हैं।आरएसएस की स्थापना के शताब्दी वर्ष पर स्वयंसेवकों को राष्ट्रसेवा, अनुशासन और समर्पण का भाव जागृत करना होगा।

    उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के अनुयायी कभी भी राष्ट्र विरोधी नहीं रहे, लेकिन देश में आतंकवादी और जिहादी तत्व मतांतरण जैसी साजिशों के जरिए समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे तत्वों का डटकर मुकाबला करना आवश्यक है ताकि वे अपने मंसूबों में सफल न हो सकें।

    यह भी पढ़ें- सिद्धार्थनगर में गांधी जयंती पर लापरवाही उजागर, फटा तिरंगा और झंडारोहण न होने से प्रशासन सख्त

    कार्यक्रम से पूर्व मां जगदम्बा, श्रीराम, सरसंघचालक डॉ. हेडगेवार और सदाशिव राव गोलवलकर के चित्रों पर माल्यार्पण कर शस्त्र पूजन किया गया। संचालन किशोरी लाल गुप्ता ने किया।

    इस अवसर पर विधायक विनय वर्मा, श्याम जैसवाल, रवि अग्रवाल, नंदू गौड़, सतीश मित्तल, सूर्यप्रकाश पांडेय, पंकज श्रीवास्तव, विवेक गुप्ता, धर्मेंद्र अग्रहरि सहित बड़ी संख्या में स्वयंसेवक मौजूद रहे।