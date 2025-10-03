UP में दशहरा पर RSS ने किया शस्त्र पूजन, मातृभूमि की रक्षा का लिया संकल्प

शोहरतगढ़ में दशहरा पर्व पर आरएसएस ने श्रीराम जानकी मंदिर में शस्त्र पूजन किया। विभाग प्रचारक राजीव नयन ने कहा कि मातृभूमि और सनातन धर्म की रक्षा करना संघ का उद्देश्य है। उन्होंने स्वयंसेवकों को सत्य धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर रहने का आह्वान किया। आरएसएस समाज में भेदभाव मिटाने का कार्य कर रहा है।

जागरण संवाददाता, शोहरतगढ़। दशहरा पर्व के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की ओर से श्रीराम जानकी मंदिर में शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर विभाग प्रचारक राजीव नयन ने स्वयंसेवकों को संदेश देते हुए कहा कि मातृभूमि और सनातन धर्म की रक्षा करना ही संघ का सर्वोच्च उद्देश्य है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा कि जब राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी समाज और व्यक्ति सुरक्षित रह सकते हैं। श्रीराम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण का वध कर उदाहरण प्रस्तुत किया, उसी प्रकार हर स्वयंसेवक का कर्तव्य है कि वह सत्य, धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहे।

राजीव नयन ने बताया कि संघ के स्वयंसेवक समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को जोड़ने और ऊंच-नीच, भेदभाव तथा छुआछूत को मिटाने का कार्य निरंतर कर रहे हैं।आरएसएस की स्थापना के शताब्दी वर्ष पर स्वयंसेवकों को राष्ट्रसेवा, अनुशासन और समर्पण का भाव जागृत करना होगा।