गोरखपुर में 50 लाख नकदी के साथ पकड़े गए राजीव जायसवाल, डुमरियागंज में घर पर पसरा सन्नाटा

जागरण संवाददाता, डुमरियागंज। गोरखपुर में 50 लाख रुपये नकदी के साथ पकड़े गए राजीव जायसवाल के पैतृक घर पर शनिवार को सन्नाटा पसरा रहा। नगर पंचायत डुमरियागंज के सुभाषनगर सहियापुर निवासी राजीव के बारे में खबर फैलते ही पड़ोसी सकते में हैं। कोई भी खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं दिखा।

राजीव पिछले करीब दस वर्षों से महराजगंज जिले के नौतनवा में अपनी बहन के यहां रहकर भांजों के व्यापार में हाथ बंटा रहा था। वार्ड निवासी बलदेव प्रसाद जायसवाल के तीन पुत्र हैं। बड़े पुत्र सत्येंद्र परिवार सहित गोरखपुर के बड़हलगंज में रहते हैं, जबकि मंझले अनिल डुमरियागंज में शराब की दुकान पर मुनीम हैं।