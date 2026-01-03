Language
    गोरखपुर में 50 लाख नकदी के साथ पकड़े गए राजीव जायसवाल, डुमरियागंज में घर पर पसरा सन्नाटा

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 02:58 PM (IST)

    गोरखपुर में 50 लाख रुपये नकदी के साथ पकड़े गए राजीव जायसवाल के डुमरियागंज स्थित पैतृक घर पर सन्नाटा पसरा है। पड़ोसियों को उनके इस कृत्य पर गहरा सदमा ल ...और पढ़ें

     50 लाख रुपये नकदी के साथ पकड़े गए राजीव जायसवाल। फोटो- वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, डुमरियागंज। गोरखपुर में 50 लाख रुपये नकदी के साथ पकड़े गए राजीव जायसवाल के पैतृक घर पर शनिवार को सन्नाटा पसरा रहा। नगर पंचायत डुमरियागंज के सुभाषनगर सहियापुर निवासी राजीव के बारे में खबर फैलते ही पड़ोसी सकते में हैं। कोई भी खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं दिखा।

    राजीव पिछले करीब दस वर्षों से महराजगंज जिले के नौतनवा में अपनी बहन के यहां रहकर भांजों के व्यापार में हाथ बंटा रहा था। वार्ड निवासी बलदेव प्रसाद जायसवाल के तीन पुत्र हैं। बड़े पुत्र सत्येंद्र परिवार सहित गोरखपुर के बड़हलगंज में रहते हैं, जबकि मंझले अनिल डुमरियागंज में शराब की दुकान पर मुनीम हैं।

    सबसे छोटा राजीव नौतनवा में रहकर व्यापार से जुड़ा था। भाइयों के बीच बंटवारा पहले ही हो चुका है। राजीव की पत्नी व तीन बच्चे सहियापुर में रहते हैं। वह अक्सर रविवार को परिवार से मिलने आता था।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि उसके रहन-सहन और व्यवहार से कभी यह आभास नहीं हुआ कि उसके पास इतनी बड़ी रकम हो सकती है। नौतनवा जाने से पहले वह गल्ले की दुकान में मुंशी के रूप में काम करता था और उसके खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं रहा है।

    घटना को लेकर पूछे जाने पर प्रभारी निरीक्षक रवींद्र सिंह ने बताया कि उन्हें मामले से संबंधित कोई जानकारी नहीं है।