    UP Crime: दो लड़कियों की हो रही थी लड़ाई, पहुंच गई एक की मां; दूसरी को इतना पीटा कि हालत गंभीर

    By Ritesh Vajpaiyi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 04:58 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में दो लड़कियों के झगड़े में एक लड़की की मां ने दूसरी लड़की को गंभीर रूप से पीटा। पीड़ित अस्पताल में भर्ती है और आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    शिवनगर डिड़ई थाना क्षेत्र के ग्राम करही का मामला। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, बांसी । दो किशोरियों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। एक किशोरी व उसकी मां ने दूसरी को जमकर पीट दिया। इससे उसकी हालत गंभीर हो गई। स्वजन तुरंत लेकर सीएचसी तिलौली पहुंचे जहां से, सिद्धार्थनगर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। मामला शिवनगर डिड़ई थाना क्षेत्र के ग्राम करही का है।

    गुरुवार की शाम गांव निवासी किशोरी सपना व प्रमिला के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों में झगड़ा हो रहा था कि इसी बीच सपना की मां सुनीता पहुंच गई। सपना और उसकी मां सुनीता ने प्रतिमा को डंडे से मारने लगी। दोनों मां बेटी ने उसे इतना मारा की वह बेहोश हो गई। प्रमिला की मां तुलसी देवी को जब पता चला तो मौके पर पहुंंची, तो देखा उनकी पुत्री बेहाश पड़ी है।

    तुरंत ग्रामीणों की मदद से उसे तिलौली सीएचसी लेकर गईं। जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने मेडिकल कालेज सिद्धार्थनगर रेफर कर दिया। हालत में सुधार के उपरांत प्रमिला की मां तुलसी देवी शनिवार को थाने पहुंची और दोनों मां बेटी के नाम से तहरीर दे दिया।

    इस संबंध में थानाध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के अनुसार आरोपित मां-बेटी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

