UP Crime: दो लड़कियों की हो रही थी लड़ाई, पहुंच गई एक की मां; दूसरी को इतना पीटा कि हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, बांसी । दो किशोरियों के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया। एक किशोरी व उसकी मां ने दूसरी को जमकर पीट दिया। इससे उसकी हालत गंभीर हो गई। स्वजन तुरंत लेकर सीएचसी तिलौली पहुंचे जहां से, सिद्धार्थनगर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। मामला शिवनगर डिड़ई थाना क्षेत्र के ग्राम करही का है।

गुरुवार की शाम गांव निवासी किशोरी सपना व प्रमिला के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों में झगड़ा हो रहा था कि इसी बीच सपना की मां सुनीता पहुंच गई। सपना और उसकी मां सुनीता ने प्रतिमा को डंडे से मारने लगी। दोनों मां बेटी ने उसे इतना मारा की वह बेहोश हो गई। प्रमिला की मां तुलसी देवी को जब पता चला तो मौके पर पहुंंची, तो देखा उनकी पुत्री बेहाश पड़ी है।