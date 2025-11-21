UP News: शादी की जिद पर प्रेमी बना हैवान, गर्भवती प्रेमिका को उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता, बस्ती। इश्क, धोखा और फिर कत्ल। अवैध संबंधों का एक और खौफनाक अंजाम देखने को मिला है। यहां शादी का दबाव बनाने पर एक प्रेमी ने अपनी गर्भवती प्रेमिका की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए आरोपित प्रेमी को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपित दिलीप कुमार अग्रहरि निवासी टेकघर नगर, कोतवाली बांसी सिद्धार्थनगर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय सिद्धार्थनगर की रहने वाली युवती की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके प्रेमी ने चाकू से हमला कर की थी। गर्भवती प्रेमिका ने जब शादी कर भाग जाने का दबाव प्रेमी पर बनाया तो आरोपित ने उसे ठिकाने लगा दिया। महिला को शव रुधाैली कस्बे के पास गुरुवार को एक झाड़ी में मिला था।

यह था पूरा मामला सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन ने बताया कि दिवंगत और आरोपित दिलीप के बीच काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी दौरान युवती गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद युवती ने आरोपित पर शादी करने और अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया इसको लेकर उसे मुकदमे में फंसाने के लिए ब्लैकमेल भी करने लगी थी।

आरोपित शादी के लिए तैयार नहीं था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच आए दिन विवाद होने लगा। एसपी ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि प्रेमिका की जिद से छुटकारा पाने के लिए दिलीप ने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। घटना वाले दिन उसने ने प्रेमिका को अपने साथ ले जाने के बहाने बुलाया।

इसके बाद उसे सिद्धार्थनगर से रुधौली, बस्ती कस्बे में एक झाड़ी के पास ले गया वहां शराब पी इसके बाद उसके दो वर्षीय बेटे के सामने ही चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और शव को फेंककर फरार हो गया।

पुलिस ने ऐसे सुलझाई गुत्थी शव मिलने के बाद एसएचओ रुधौली संजय दुबे ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सर्विलांस और मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस की सुई प्रेमी पर जा टिकी। रुधौली पुलिस, सर्विलांस व स्वाट ने जब उसे हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की, तो वह टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। बताया कि उसकी प्रेमिका गर्भवती थी और शादी का दबाव बना रही थी, जिससे तंग आकर उसने हत्या कर दी। फिलहाल, आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है। उसे न्यायालय में पेश कर अदालत के आदेश पर न्यायिक रिमांड पर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है।





एक हंसती-खेलती जिंदगी और कोख में पल रहा एक मासूम, दोनों एक सनकी प्रेमी की दरिंदगी का शिकार हो गए। रुधौली क्षेत्र में हुए हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। जिस प्रेमी पर भरोसा कर युवती ने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, उसी ने शादी की बात कहने पर उसे मौत की नींद सुला दिया।

पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपित दिलीप ने कबूला है कि प्रेमिका गर्भवती थी और उस पर शादी का दबाव डाल रही थी। बदनामी के डर और जिम्मेदारी से बचने के लिए उसने अपनी प्रेमिका को मार डाला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है, लेकिन इस घटना ने समाज में रिश्तों के गिरते स्तर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।