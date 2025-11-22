UP: इलाहाबाद हाई कोर्ट में निजी सचिव संवर्ग के 446 पदों का विभाजन अनुमोदित

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: प्रदेश सरकार ने मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उच्च न्यायालय में अपर निजी सचिव के 156 पदों का निजी सचिव ग्रेड-एक के पदों पर किए गए उच्चीकरण तथा निजी सचिव संवर्ग के 446 पदों के विभाजन को अनुमोदित कर दिया है।

न्याय विभाग के प्रमुख सचिव ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है जिसमें निजी सचिव संवर्ग के पदों के विभाजन का विवरण दिया गया है। विभाजन के बाद निजी सचिव ग्रेड-एक के 209 पद, सहायक निबंधक सह निजी सचिव ग्रेड-दो के 115 पद, उप निबंधक सह निजी सचिव ग्रेड-तीन के 87 पद, संयुक्त निबंधक सह निजी सचिव ग्रेड-चार के 28 पद तथा निबंधक सह प्रमुख निजी सचिव के सात पद हो गए हैं।