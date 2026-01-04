UP के इस जिले में 40 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, फिर भी चोर पुलिस की पकड़ से दूर

जागरण संवाददाता, डुमरियागंज। वर्ष 2025 के अंतिम दिनों में नगर पंचायत डुमरियागंज के अध्यक्ष के आवास पर हुई चोरी ने पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना को दो सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन करीब 40 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बावजूद चोर पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। चोरी का पूरा घटनाक्रम अध्यक्ष के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर रिकार्ड हुआ है।

नगर पंचायत अध्यक्ष साजिया अतीक 20 दिसंबर की शाम पति अतीकुर्रहमान के साथ इलाज के लिए लखनऊ गई थीं। घर बंद होने की स्थिति में 21 दिसंबर को पड़ोसियों ने पीछे की खिड़की खुली देख सूचना दी। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। चूंकि मामला चेयरमैन के घर से जुड़ा था, इसलिए घटना वाले दिन ही फोरेंसिक टीम, सर्विलांस और एसओजी के साथ स्थानीय पुलिस जांच में जुट गई।