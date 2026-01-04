UP के इस जिले में 40 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, फिर भी चोर पुलिस की पकड़ से दूर
नगर पंचायत डुमरियागंज अध्यक्ष साजिया अतीक के आवास पर हुई चोरी को दो सप्ताह हो गए हैं। चोरों ने 2.50 लाख नकद और 13 लाख के आभूषण चुराए। 40 सीसीटीवी फुटे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, डुमरियागंज। वर्ष 2025 के अंतिम दिनों में नगर पंचायत डुमरियागंज के अध्यक्ष के आवास पर हुई चोरी ने पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना को दो सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन करीब 40 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बावजूद चोर पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। चोरी का पूरा घटनाक्रम अध्यक्ष के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर रिकार्ड हुआ है।
नगर पंचायत अध्यक्ष साजिया अतीक 20 दिसंबर की शाम पति अतीकुर्रहमान के साथ इलाज के लिए लखनऊ गई थीं। घर बंद होने की स्थिति में 21 दिसंबर को पड़ोसियों ने पीछे की खिड़की खुली देख सूचना दी। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। चूंकि मामला चेयरमैन के घर से जुड़ा था, इसलिए घटना वाले दिन ही फोरेंसिक टीम, सर्विलांस और एसओजी के साथ स्थानीय पुलिस जांच में जुट गई।
सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि दो चोर मुंह ढककर पहले गेट की कुंडी काटते हैं, फिर दरवाजा तोड़ते हैं। एक चोर कमरे में रखी अलमारी से 2.50 लाख रुपये नकद और लगभग 13 लाख रुपये के आभूषण समेटता है, जबकि दूसरा बाहर पहरा देता है। जाते समय चोर डीवीआर समझकर राउटर भी उठा ले गए और पीछे की खिड़की से फरार हो गए।
पुलिस ने चेयरमैन के घर से लेकर मंदिर चौराहा और खीरामंडी तक के कैमरे खंगाले हैं। कोतवाल श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि जांच जारी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर प्रयास किए जा रहे हैं। घटना में चोरों तक पुलिस कब पहुंचेगी, यह अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है।
