Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP Crime: पुलिस मुठभेड़ के बाद घायल अंतरजनपदीय चेन स्नेचर गिरफ्तार, रखा था 25 हजार का इनाम

    By Prashant Kumar Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:06 PM (IST)

    बस्ती में पुलिस मुठभेड़ के बाद 25 हजार रुपये का इनामी चेन स्नेचर गिरफ्तार हुआ। मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके पास से बाइक, सोने की चेन और हथियार बरामद किए। आरोपी पर कई जिलों में लूट और धोखाधड़ी के 12 मामले दर्ज हैं, और वह बस्ती में चेन स्नेचिंग की घटनाओं में शामिल था।

    prefferd source google
    Hero Image

    सीओ कलवारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी के साथ घटना स्थलका निरीक्षण किया। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, बस्ती। पुलिस से हुई मुठभेड़ के बाद 25 हजार रुपये के इनामिया चेन स्नेचर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उसे पहले सीएचसी बहादुरपुर ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने उसके पास से दो बाइक, सोने की दो चेन, तीन देसी तमंचा,तीन कारतूस आदि बरामद किया है। अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकान्त ने सीओ कलवारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी के साथ घटना स्थलका निरीक्षण किया। उन्होंने घायल चेन स्नेचर से पूछताछ भी की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के अनुसार उसके एक साथी को सुबह सात बजे ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकान्त ने बताया कि कलवारी,कोतवाली पुलिस, स्वाट व सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही में चेन स्नेचिंग करने व एटीएम बदलकर रकम उड़ाने वाले 25 हजार के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया है। वांछित चल रहे अन्तरजनपदीय बदमाश संजीत पुत्र शिशुपाल निवासी देवकली थाना फरधान जनपद लखीमपुर खीरी की माझा खुर्द के पास सरयू नदी के किनारे झाडियों के बीच पुलिस से मुठभेड़ हो गई।

    दिन में करीब दो बजे उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की- जवाबी कार्यवाही में पुलिस की गोली संजीत के दाहिने पैर में लग गई, जिससे वह गिर पड़ा। पुलिस उसे हिरासत में लेकर सीएचसी बहादुरपुर, कलवारी पहुंची। बताया कि उसका एक साथ मंजीत कुमार पुत्र विजेन्द्र निवासी साहबगंज कालोनी,थाना मोहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी को टांडा कलवारी लिंक रोड के डकही पेट्रोल पम्प के पास से रविवार की सुबह करीब सात बजे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसका एक अन्य साथी विक्रान्त पुत्र विरमपाल पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

    संजीत पर विभिन्न जिलों में दर्ज 12 आपराधिक मुकदमे

    गिरफ्तार संजीत कुमार पर लखीमपुर खीरी के साथ ही अन्य जनपदों में कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें लखीमपुर खीरी में लूट, गैंग्सटर, पीलीभीत में धोखाधड़ी, आइटी एक्ट, महाराजगंज जनपद में स्नेचिंग,बस्ती जनपद में धोखाधड़ी व चेन स्नेचिंग आदि के मुकदमे शामिल हैं। बस्ती के कोतवाली क्षेत्र में आरोपित ने कटरा चुंगी के पास 10 नवंबर को एक महिला के गले से चेन छीन ली थी। नौ नवंबर को उसने कलवारी थाने के कुसौरा बाजार पर एक व्यक्ति का एटीएम बदल रकम निकाल लिए थे। संजीत के साथ ही उसके दोनों साथी इन घटनाओं में शामिल पाए गए थे।

    गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

    आरोपितों की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में कलवारी के थानाध्यक्ष गजेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी स्वाट टीम उप निरीक्षक चन्दन कुमार, प्रभारी सर्विलांस सेल उप निरीक्षक शेषनाथ यादव, कोतवाली के उप निरीक्षक जितेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी रविन्द्र सिंह,कैलाशनाथ यादव,पन्नेलाल यादव, शैलेश शर्मा आदि शामिल रहे।

    यह भी पढ़ें- गाजीपुर में आठवीं और इंटर पास ‘डाक्टरों’ के हाथों बीमारों की जिंदगी ‘गिरवी’

    यह भी पढ़ें- SIR के साइड इफेक्ट! BLO की जिम्मेदारी से परेशान शिक्षिका ने छोड़ दी नौकरी, कई कर्मचारी हो गए बीमार