SIR के साइड इफेक्ट! BLO की जिम्मेदारी से परेशान शिक्षिका ने छोड़ दी नौकरी, कई कर्मचारी हो गए बीमार

चेतना राठौर, नोएडा। जनपद में मतदान सूची को तैयार करने के लिए एसआइआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) अभियान तेज हो गया है, बीएलओ सूची को सटीक तैयार करने सुबह से शाम तक बिना रुके कार्य करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इस जिम्मेदारी से परेशान शिक्षिका ने रविवार को बीएलओ को सूचना देने वाले वाट्ससएप ग्रुप पर अपना त्याग पत्र दे दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नोएडा के सेक्टर 34 स्थित गेझा के उच्च प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापिका पिंकी सिंह ने बीएलओ की ड्यूटी से परेशान होकर अपने पद से लिखित में त्यागपत्र दे दिया है। उनकी ड्यूटी सेक्टर 33 स्थित राकवुड स्कूल में मतदान केंद्र की बीएलओ की जिम्मेदारी संभालने लगाई गई थी।

उनके त्यागपत्र देने के फैसले पर विद्यालय प्रधानाचार्य नीलम सिंह ने बताया कि शिक्षिका ने ड्यूटी लगने के बाद ड्यूटी न लगाने की अपील की थी, लेकिन सुनवाई नहीं की गई। वह थायराइड की समस्या से ग्रस्त हैं घर में भी पारिवारिक परेशानी से जूझ रही हैं।

यह कहानी सिर्फ बीएलओ पिंकी सिंह की ही नहीं है ऐसे ही कई शिक्षिका शारीरिक परेशानी के साथ ड्यूटी निभाने को मजबूर हैं। सेक्टर 34 में बीएलओ शालिनी राणा एसआइआर फार्म भरवाने के कार्य करने के दौरान बताती हैं कि सुबह 11 बजे से ड्यूटी शुरू होती है शाम सात बजे पूरी हो रही है। फार्म भरवाने के लिए घर-घर जा रहे हैं चार से पांच मंजिल चढ़ना पड़ रहा है।

चौथी मंजिल पहुंचने के बाद पता चलता है कि फ्लैट का मालिक कई वर्षों से शहर से बाहर रह रहा है। ऐसे में मन में उदासी के साथ थकावट दोगुनी हो जाती है। सर्वाइकल से पीड़ित हूं बैठना मुश्किल है ऐसे में दो से तीन घंटे लगातार चल रही हूं। फ्लैट के माले चढ़-चढ़कर लगता है जैसे सांस ही टूट जाएगी। बीएलओ की ड्यूटी की वजह से घर में भी परेशानियां आने लगी है।