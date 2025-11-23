गाजीपुर में आठवीं और इंटर पास ‘डाक्टरों’ के हाथों बीमारों की जिंदगी ‘गिरवी’

जागरण संवाददाता, गाजीपुर। जनपद में झोलाछापों का साम्राज्य बेलगाम होकर फैल रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलेआम उधेड़ रहा है। सबसे खतरनाक तथ्य यह है कि इन तथाकथित ‘डाक्टरों’ में काफी महज आठवीं पास हैं, जबकि कुछ मुश्किल से इंटर तक पहुंचे हैं। मेडिकल की कोई डिग्री नहीं, इलाज का आधारभूत ज्ञान नहीं, फिर भी ये लोग सफेद कोट पहनकर गंभीर बीमारियों तक का उपचार करने का दुस्साहस कर रहे हैं।

जनपद में करीब 150 पंजीकृत अस्पताल हैं। मगर विभागीय मेहरबानी से गांव–कस्बों में इनकी भरमार ऐसी है कि असली डाक्टरों से ज्यादा भीड़ इनके पास उमड़ती है। मरीजों को न जांच, न परीक्षण बस लक्षण सुनकर दवा देते हैं या फिर इंजेक्शन लगा देते हैं। कई मामलों में इन दवाओं का खतरनाक दुष्प्रभाव मरीजों को जिंदगी और मौत के बीच झोंक चुका है।

कुछ माह पहले ही रेवतीपुर इलाके में नवविवाहिता रूची यादव के दांत में दर्द था। परिवार के लोग झोलाछाप के यहां ले गए तो वह नस में इंजेक्शन लगा दिया, जिससे कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ी और वह दम तोड़ दी। इतनी बड़ी घटना के बाद भी विभागी की कुंभकर्णी निंद्रा नहीं खुली। यह तो महज एक बानगी भर है। ऐसी कई परिवार विभागीय उदासीनता के चलते बरबादी के कगार पर पहुंच गए हैं, लेकिन झोलाछापों पर कार्रवाई अब भी सिर्फ कागजों की खानापूर्ति तक ही सिमटी है।

लोगों का आरोप है कि विभागीय मिलीभगत के बिना यह कारोबार इतने बड़े स्तर पर चल ही नहीं सकता। स्वास्थ्य विभाग के छापों की घोषणा होती है, अखबारों में बयान आते हैं, मगर जमीनी स्तर पर न तो कोई स्थायी कार्रवाई होती है, न ऐसे फर्जी क्लीनिक बंद कराए जाते हैं। हालत यह है कि बिना रजिस्ट्रेशन के दर्जनों नर्सिंग होम, पैथोलाजी, एक्सरे और क्लिनिक खुलेआम चल रहे हैं और विभाग आंखों पर पट्टी बांधे हुए है।

ग्रामीण क्षेत्रों का दर्द और गहरा है। डाक्टर की कमी और अस्पतालों से दूरी का फायदा उठाकर झोलाछाप अपनी दुकानें चमका रहे हैं। बुखार से लेकर हार्ट, लिवर, शुगर जैसी गंभीर बीमारियों तक के इलाज कर रहे हैं। कई जगह तो बिना प्रशिक्षण के लोग सर्जरी जैसी खतरनाक प्रक्रियाएं तक करते पाए गए हैं।

केस एक.. 11 फरवरी 2015 : कासिमाबाद थाना क्षेत्र के वेदबिहारी पोखरा निवासी लालसा देवी प्रसव के लिए महिला अस्पताल पहुंची। यहां दलालों के झांसे में आकर खोवा मंडी स्थित झोलाछाप के यहां चली गई। गलत दवा व इंजेक्शन के चलते लालसा ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। इस दुनिया में आने से पहले नवजात मरा तो लालसा दहाड़े मारकर रोने लगी। यह देखकर संचालक व दलाल दोनों फरार हो गए।

केस दो.. जून 2019 : नंदगंज थाना क्षेत्र के अगस्ता गांव में सोमवार को झोलाछाप डाक्टर की लापरवाही से मुद्रिका राम की सात वर्षीय पुत्री संजना की मौत हो गई। संजना के दोनों पैर में फोड़ा था। परिजन गांव में स्थित झोलाछाप की डिस्पेंसरी पर ले गए। उसे ठीक करने की बात कहते हुए झोलाछाप ने नस में सूई लगाया। इंजेक्शनल लगती ही संजना छटपटाने और कुछ देर में दम तोड़ दी।

केस तीन. 29 अक्टूबर 2022 : जंगीपुर के लावा इंद्रावती अस्पताल में दुल्लहपुर के धर्मागतपुर गांव निवासी प्रसव पीड़िता अंतिमा पहुंची। गलत आपरेशन करने के चलते प्रसूत व नजवात दोनों की मौत हो गई। परिवार के लोग हंगामा शुरू किए तो आरोपित संचालक फरार हो गया। विभागीय अधिकारी जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।