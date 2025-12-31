यूपी में अंगूठा लगवाकर राशन हड़पने का आरोप, प्रधान प्रतिनिधि ने DM से की सख्त कार्रवाई की मांग

संवाद सूत्र, बर्डपुर। बर्डपुर नंबर 10 के प्रधान प्रतिनिधि संतोष चौधरी ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर उचित दर विक्रेता (कोटेदार) के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार द्वारा कार्डधारकों से अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन वितरित नहीं किया जा रहा है, जिससे पात्र परिवारों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

शिकायत पत्र में बताया गया है कि 24 दिसंबर को ग्रामसभा की कोटेदार रीना देवी के पति अनिल कुमार द्वारा नवंबर माह का राशन न देने और दिसंबर में भी हीलाहवाली किए जाने को लेकर जिला पूर्ति अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया गया था।

जांच के दौरान पूर्ति निरीक्षक विध्यवासिनी श्रीवास्तव ने कोटा निलंबित कर दिया, लेकिन कार्डधारकों के बयान दर्ज होने के बाद न तो गोदाम खुलवाकर खाद्यान्न स्टाक का भौतिक सत्यापन कराया गया और न ही उपलब्धता की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की गई।

आरोप है कि जांच के दौरान कोटेदार के पति द्वारा रुपये बांटने का वीडियो भी प्रसारित हुआ था। इसके बावजूद अब तक न तो गोदाम का विधिवत सत्यापन कराया गया और न ही उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। प्रधान प्रतिनिधि ने मांग की है कि उचित दर विक्रेता के गोदाम का भौतिक सत्यापन कराते हुए निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए।