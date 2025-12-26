Language
    बैंकों और एटीएम पर बेखौफ हुए चोर, पुलिस गश्त पर उठे सवाल

    By Mehndi Rizvi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 12:24 PM (IST)

    इटवा क्षेत्र में चोरों का दुस्साहस बढ़ गया है, जहाँ उन्होंने बैंकों और एटीएम को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इस वर्ष इटवा में दो बार बैंक और एटीएम मे ...और पढ़ें

    जनवरी में इटवा एसबीआई बैंक को बनाया गया था निशाना। जागरण

    जागरण संवाददाता, इटवा। अब चोरों का दुस्साहस आम घरों और दुकानों तक सीमित नहीं रह गया है। वे बैंक और एटीएम जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जगहों को भी निशाना बनाने लगे हैं। इसी वर्ष इटवा क्षेत्र में दो बार बैंक और एटीएम में चोरी का प्रयास हो चुका है। भले ही चोर अपने मकसद में सफल नहीं हो सके हों, लेकिन उनके बेखौफ हौसले पुलिस प्रशासन की रात्रि गश्त व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं।

    इसी वर्ष 20 जनवरी की रात घने कोहरे के बीच इटवा खंड विकास कार्यालय के समीप स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा में चोरी का प्रयास किया गया था। अज्ञात चोरों ने बैंक की दो खिड़कियों का ग्रिल तोड़कर अंदर प्रवेश किया और कैश काउंटर सहित अन्य स्थानों को खंगाला। हालांकि मजबूत सुरक्षा के कारण वे सुरक्षित लाकर को नहीं तोड़ सके।

    जाते समय चोर सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क भी अपने साथ ले गए, जिससे जांच प्रभावित हुई। अब ताजा मामला बढ़या चौराहे का है, जहां सोमवार की रात निजी इंडिया वन एटीएम को निशाना बनाया गया। चोरों ने एटीएम के शीशे तोड़ दिए और मशीन के साथ जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि कैश चोरी हुई या नहीं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है।

    एटीएम संचालक ने बताया कि तकनीकी कर्मियों को बुलाया गया है, मशीन खुलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि इसी चौराहे पर भारतीय स्टेट बैंक की शाखा और एटीएम भी स्थित है, जहां रात्रि गश्त का दावा किया जाता है। इसके बावजूद घंटों तक एटीएम से छेड़छाड़ होना सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है।

    हालांकि पुलिस रात्रि गश्त को लेकर दावे करती है, लेकिन जिस तरह एटीएम जैसी मजबूत और सुरक्षित मशीन को तोड़ने में चोरों को एक से दो घंटे तक का समय मिला और वे बेखौफ फरार हो गए, उससे यह स्पष्ट होता है कि रात्रि गश्त की हकीकत दावों से मेल नहीं खा रही है। चोरों का निडर होकर वार करना आमजन में असुरक्षा की भावना को और गहरा कर रहा है।

    पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच शुरू
    बढ़या : निजी एटीएम में चोरी के प्रयास को लेकर ग्राम हड़कौड़ी निवासी अब्दुर्रब ने तहरीर दी है। उन्होंने बताया कि इंडिया वन एटीएम की फ्रेंचाइजी उनके पास है। तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस टीम जांच में जुटी है।

    सीसीटीवी फुटेज से खुल सकता है राज
    एटीएम में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन अभी तक उनकी फुटेज उपलब्ध नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि तकनीकी कर्मचारी के आने के बाद रिकार्ड प्राप्त होगा, जिससे चोरों की पहचान में मदद मिलेगी। आसपास लगे कैमरों की भी जांच की जाएगी।

    मामला गंभीर है। पिछले एक-दो वर्षों में हुई ऐसी घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए जांच की जा रही है। पुलिस, विशेष टीम और निगरानी इकाई को लगाया गया है। रात्रि गश्त और सघन की जाएगी तथा शीघ्र ही घटना का पर्दाफाश किया जाएगा।

    परवीन प्रकाश, पुलिस क्षेत्राधिकारी इटवा।