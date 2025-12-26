बैंकों और एटीएम पर बेखौफ हुए चोर, पुलिस गश्त पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, इटवा। अब चोरों का दुस्साहस आम घरों और दुकानों तक सीमित नहीं रह गया है। वे बैंक और एटीएम जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जगहों को भी निशाना बनाने लगे हैं। इसी वर्ष इटवा क्षेत्र में दो बार बैंक और एटीएम में चोरी का प्रयास हो चुका है। भले ही चोर अपने मकसद में सफल नहीं हो सके हों, लेकिन उनके बेखौफ हौसले पुलिस प्रशासन की रात्रि गश्त व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं।

इसी वर्ष 20 जनवरी की रात घने कोहरे के बीच इटवा खंड विकास कार्यालय के समीप स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा में चोरी का प्रयास किया गया था। अज्ञात चोरों ने बैंक की दो खिड़कियों का ग्रिल तोड़कर अंदर प्रवेश किया और कैश काउंटर सहित अन्य स्थानों को खंगाला। हालांकि मजबूत सुरक्षा के कारण वे सुरक्षित लाकर को नहीं तोड़ सके।

जाते समय चोर सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क भी अपने साथ ले गए, जिससे जांच प्रभावित हुई। अब ताजा मामला बढ़या चौराहे का है, जहां सोमवार की रात निजी इंडिया वन एटीएम को निशाना बनाया गया। चोरों ने एटीएम के शीशे तोड़ दिए और मशीन के साथ जमकर तोड़फोड़ की। हालांकि कैश चोरी हुई या नहीं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है।

एटीएम संचालक ने बताया कि तकनीकी कर्मियों को बुलाया गया है, मशीन खुलने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि इसी चौराहे पर भारतीय स्टेट बैंक की शाखा और एटीएम भी स्थित है, जहां रात्रि गश्त का दावा किया जाता है। इसके बावजूद घंटों तक एटीएम से छेड़छाड़ होना सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है।