भूपेंद्र पांडेय, श्रावस्ती। चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और अफवाहों को रोकने के लिए जोर लगा रही पुलिस की ताकत को चोरी और डकैती के धमकी भरे पत्र चुनौती दे रहे हैं। किसी बच्चे की हरकत और अराजक तत्व की शरारत बताकर पुलिस भले इसे टाल दे, लेकिन आम आदमी के मन से भय नहीं निकल पा रहा है। चिट्ठी से चुनौती दे रहे लोग बेनकाब नहीं हुए तो अफवाहों को फैलने से रोकना मुश्किल होगा।

केस एक- 17 सितंबर मल्हीपुर क्षेत्र के फतेपुर बनगई गांव में मकान की दीवार पर नोटिस चस्पा कर डाका डालने की चेतावनी दी गई।

केस दो- 22 सितंबर इकौना के मध्यगर मनोहरपुर गांव में पेड़ पर चोरों ने चिट्ठी चस्पा कर चोरी करने की धमकी दी।

इससे पहले गोंडा और बहराइच जिले के गांवों में भी चोरी करने और डाका डालने के धमकी भरे पत्र चस्पा हो चुके हैं। यह शरारती तत्वों की करतूत है या किसी संगठित गिरोह की अथवा लोगों को परेशान करने की साजिश। यह जांच का विषय है, लेकिन ये घटनाएं व्यवस्था पर जनता के भरोसे को कमजोर कर रही हैं। नगर हो या ग्रामीण क्षेत्र चोरों का भय जनमानस पर हावी है। चोरी की घटनाओं से ज्यादा चोरों के आने का नित्य मचता शोर लोगों को भयभीत कर रहा है।