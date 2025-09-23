Language
    कहीं मकान तो कहीं पेड़ चस्‍पा हो रहे इस नोट‍िस से दहशत का माहौल, गांव से शहर तक पूरी रात पहरा दे रहे लोग

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:25 PM (IST)

    श्रावस्ती में चोरी और डकैती की धमकी भरे पत्रों ने पुलिस के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। मल्हीपुर और इकौना में ऐसे मामले सामने आए हैं जिससे लोगों में डर का माहौल है। पुलिस इसे शरारत मान रही है लेकिन जनता भयभीत है। पहले गोंडा और बहराइच में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं।

    पेड़ में पत्र चस्पा मिलने के बाद ग्रामीणों से पूछताछ करते सीओ भरत पासवान (मध्य में)।- जागरण

    भूपेंद्र पांडेय, श्रावस्ती। चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और अफवाहों को रोकने के लिए जोर लगा रही पुलिस की ताकत को चोरी और डकैती के धमकी भरे पत्र चुनौती दे रहे हैं। किसी बच्चे की हरकत और अराजक तत्व की शरारत बताकर पुलिस भले इसे टाल दे, लेकिन आम आदमी के मन से भय नहीं निकल पा रहा है। चिट्ठी से चुनौती दे रहे लोग बेनकाब नहीं हुए तो अफवाहों को फैलने से रोकना मुश्किल होगा।

    केस एक- 17 सितंबर मल्हीपुर क्षेत्र के फतेपुर बनगई गांव में मकान की दीवार पर नोटिस चस्पा कर डाका डालने की चेतावनी दी गई।

    केस दो- 22 सितंबर इकौना के मध्यगर मनोहरपुर गांव में पेड़ पर चोरों ने चिट्ठी चस्पा कर चोरी करने की धमकी दी।

    इससे पहले गोंडा और बहराइच जिले के गांवों में भी चोरी करने और डाका डालने के धमकी भरे पत्र चस्पा हो चुके हैं। यह शरारती तत्वों की करतूत है या किसी संगठित गिरोह की अथवा लोगों को परेशान करने की साजिश। यह जांच का विषय है, लेकिन ये घटनाएं व्यवस्था पर जनता के भरोसे को कमजोर कर रही हैं। नगर हो या ग्रामीण क्षेत्र चोरों का भय जनमानस पर हावी है। चोरी की घटनाओं से ज्यादा चोरों के आने का नित्य मचता शोर लोगों को भयभीत कर रहा है।

    चोरी के पत्र चस्पा करना शरारती तत्वों की साजिश लगती है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। ग्रामीण भयभीत न हों, सुरक्षा के लिए पुलिस 24 घंटे सक्रिय हैं। आशंका होते ही पुलिस को सूचित करें।- भरत पासवान, सीओ, इकौना।

