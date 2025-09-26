Language
    ड्रोन की दहशत के बीच इन पर्चों ने मचाई खलबली, यूपी के इस ज‍िले में अब पहरेदारी करने से भी क्‍यों डर रहे लोग?

    By Bhoopendra Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:04 PM (IST)

    श्रावस्ती जिले में चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। उन्होंने पहले चोरी की तारीख बताई और फिर उसी दिन घटना को अंजाम दिया। पुलिस इसे अफवाह समझती रही। 23 सितंबर को मकुनी गांव में चोरी हुई जिससे लोग दहशत में हैं। पुलिस की लापरवाही के कारण लोगों में आक्रोश है। पुलिस का कहना है कि वे कार्रवाई कर रहे हैं और गश्त बढ़ा दी गई है।

    ड्रोन की अफवाह, मकुनी गांव में चोरी की घटना से पहले चस्पा किया गया चोरी करने के लिए पर्चा।- जागरण

    संवाद सूत्र, जमुनहा(श्रावस्ती)। चोरी की घटनाओं और अफवाहों के बीच नेपाल सीमा से सटे जिले में चोर दुस्साहस की सारी हदें पार कर रहे हैं। चोरी करने की तारीख बताकर पहले चुनौती दी। इसके बाद तय तिथि पर ही घटना को अंजाम भी दिया। पुलिस इसे महज अफवाह समझकर ताकती रही।  23 सितंबर की रात मल्हीपुर क्षेत्र के मकुनी गांव में हुई चोरी की घटना से क्षेत्र के लोग दहशत में हैं।

    मल्हीपुर क्षेत्र के मैकूपुरवा गांव में दोस्त मुहम्मद के घर के सामने लगे बिजली पोल पर 20 सितंबर की दोपहर में ग्रामीणों ने एक पर्चा चस्पा देखा। इस पर लिखा था कि बधनी, मकुनी, भगवानपुर, भैसाही व मैकूपुरवा पांच गांव में 23 सितंबर को डाका पड़ेगा। बचा सको तो बचा लो। जितना पहरेदारी करोगे उतना लूटा जाएगा। इससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना पुलिस तक पहुंची, लेकिन पुलिस इसे अफवाह ही समझती रही। 23 सितंबर को ही मकुनी में खातूना के घर में चोरों ने घटना को अंजाम दे दिया। इसके बाद पुलिस ने बिजली पोल में चस्पा किए गए पर्चे को संज्ञान में लिया। पर्चे के अनुसार निर्धारित तारीख पर हुई चोरी की घटना से आसपास के गांवों के लोग दहशत के साए में जी रहे हैं।

    पर्चे को पुलिस नहीं ले रही संज्ञान

    18 सितंबर को मल्हीपुर क्षेत्र के फतेहपुर बनगई में डकैती की घटना को अंजाम देने की चेतावनी देते हुए राजेश वर्मा के घर के दीवार पर पर्चा किया गया, लेकिन पुलिस ने इसे शरारती बच्चों की बात बता कर पल्ला झाड़ लिया। 20 सितंबर को मैकूपुरवा गांव में पर्चा चस्पा कर पांच गांवों को लूटने की चुनौती दी। पुलिस इसे भी हल्के में लिया। पर्चे पर पड़ी तारीख पर ही मकुनी गांव में हुई घटना के बाद लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं।

    चोरी के मामलों में कहीं अफवाह है और कहीं सच्चाई भी है। कई बार लोग रात में बंदर या बिल्ली के आने को भी चोर समझ लेते हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है। ग्राम सुरक्षा समितियों के साथ बैठक की जा रही है। जिले में नाकेबंदी की गई है। पूरी रात गश्त होती है। - सतीश चंद्र शर्मा, सीओ जमुनहा।

