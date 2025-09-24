Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ ग‍िरफ्तार हुआ चकबंदी विभाग का पेशकार, एंटी करप्‍शन टीम की कार्रवाई से हड़कंप

    By Raju Jaiswal Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:23 PM (IST)

    बहराइच में गोंडा एंटी करप्शन टीम ने चकबंदी विभाग के एक पेशकार को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई एक किसान की शिकायत पर हुई जिसका मामला चकबंदी कार्यालय में विचाराधीन था और पेशकार उस मामले को निपटाने के लिए रिश्वत मांग रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिससे विभाग में हड़कंप मच गया।

    prefferd source google
    Hero Image
    एंटी करप्शन टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया चकबंदी कार्यालय का पेशकर मो. आसिफ।- जागरण

    जागरण संवाददाता, बहराइच। गोंडा जिले की एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को चकबंदी विभाग में तैनात पेशकार को 10 हजार रुपये रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली नगर में कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया है। पुलिस को सूचना देने के बाद टीम आरोपित को अपने साथ गोंडा लेकर चली गई है। एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    श्रावस्ती जिले के मल्हीपुर इलाके के गनेशपुर निवासी मो. आसिफ चकबंदी अधिकारी तृतीय कार्यालय बंदोबस्त में पेशकार के पद पर कार्यरत हैं। पयागपुर इलाके के सुहेलवा विशुनापुर गांव निवासी किसान बाबादीन का मामला चकबंदी कार्यालय में विचाराधीन है।

    एंटी करप्शन टीम के प्रभारी धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि वाद निस्तारण के लिए पत्रावली पेश करने व आदेश की प्रति उपलब्ध कराने के लिए पेशकार ने 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग किसान से की। पीड़ित की शिकायत पर टीम दोपहर में चकबंदी कार्यालय पहुंची और पेशकार को 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया।

    इसके बाद कोतवाली नगर में आरोपित कर्मचारी के विरुद्ध एंटी करप्शन टीम ने मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद आरोपित संग आडियो, वीडियो रिकार्डिंग व पत्रावली लेकर टीम गोंडा चली गई है।

    यह भी पढ़ें- बहराइच में घाघरा बैराज में मिली नेपाली मोटर बोट, बड़ी साजिश की आशंका के बाद जांच में जुटी पुल‍िस