    बहराइच में घाघरा बैराज में मिली नेपाली मोटर बोट, बड़ी साजिश की आशंका के बाद जांच में जुटी पुल‍िस

    By Santosh Srivastava Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:17 PM (IST)

    बहराइच के घाघरा बैराज में नेपाली मोटरबोट मिलने से सनसनी फैल गई है। लोगों को आशंका है कि यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है क्योंकि नेपाल से कैदियों के भागने की खबरें भी हैं। पुलिस इसे पानी में बहकर आने की बात कह रही है लेकिन बिना बारिश के बोट का मिलना कई सवाल खड़े करता है। मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है।

    चौधरी चरन सिंह घाघरा बैराज पर स्टीम में फंसी मिली नेपाली बोट।- जागरण

    संवाद सूत्र, बहराइच/बिछिया। चौधरी चरण सिंह स्थित घाघरा बैराज में बुधवार को मिली नेपाली मोटरबोट से किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है। लोगों में यह बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि कहीं भारतीय सीमा में घुसपैठ के बाद मोटरबोट को छोड़ तो नहीं दिया गया है? नेपाल में हिंसा के दौरान जेलों से फरार हुए खूंखार कैदियों के भी भारतीय सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने की आशंका पहले ही जताई जा चुकी थी। वहीं, नेपाली मोटरबोट की बरामदगी अब चिंता का विषय बन रही है।

    पुलिस विभाग के अधिकारी मोटरबोट को पानी में बहकर नेपाल से भारतीय सीमा क्षेत्र में आने की आशंका जाहिर कर रहे हैं, लेकिन बीते एक सप्ताह के दौरान न तो भारी बारिश हुई है और न ही नेपाल की तरफ से भारतीय सीमा क्षेत्र में पानी आया है। बावजूद इसके नेपाल की स्काई बर्ड कंपनी की मोटरबोट पानी में बहकर कैसे चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज तक आ गई, यह बात सवालों के घेरे में है। मोटरबोट पर मेड इन नेपाल लिखा हुआ है और इस पर नौ से 10 लोगों के बैठने की क्षमता है।

    नेपाली मोटरबोट को देखकर लोगों को मुंबई के ताज होटल पर हुए हमले की याद ताजा हो रही है। तबाही मचाने वाले आतंकी मोटरबोट का ही सहारा लेकर भारत में दाखिल हुए थे। लोगों में अब इस बात की चर्चा आम हो रही है कि आखिर बिना पानी के बहाव में नेपाल से मोटरबोट बैराज तक कैसे पहुंची। मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डीपी तिवारी ने बताया कि पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कराई जा रही है।

