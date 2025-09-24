बहराइच के घाघरा बैराज में नेपाली मोटरबोट मिलने से सनसनी फैल गई है। लोगों को आशंका है कि यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है क्योंकि नेपाल से कैदियों के भागने की खबरें भी हैं। पुलिस इसे पानी में बहकर आने की बात कह रही है लेकिन बिना बारिश के बोट का मिलना कई सवाल खड़े करता है। मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है।

संवाद सूत्र, बहराइच/बिछिया। चौधरी चरण सिंह स्थित घाघरा बैराज में बुधवार को मिली नेपाली मोटरबोट से किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है। लोगों में यह बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि कहीं भारतीय सीमा में घुसपैठ के बाद मोटरबोट को छोड़ तो नहीं दिया गया है? नेपाल में हिंसा के दौरान जेलों से फरार हुए खूंखार कैदियों के भी भारतीय सीमा क्षेत्र में प्रवेश करने की आशंका पहले ही जताई जा चुकी थी। वहीं, नेपाली मोटरबोट की बरामदगी अब चिंता का विषय बन रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस विभाग के अधिकारी मोटरबोट को पानी में बहकर नेपाल से भारतीय सीमा क्षेत्र में आने की आशंका जाहिर कर रहे हैं, लेकिन बीते एक सप्ताह के दौरान न तो भारी बारिश हुई है और न ही नेपाल की तरफ से भारतीय सीमा क्षेत्र में पानी आया है। बावजूद इसके नेपाल की स्काई बर्ड कंपनी की मोटरबोट पानी में बहकर कैसे चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज तक आ गई, यह बात सवालों के घेरे में है। मोटरबोट पर मेड इन नेपाल लिखा हुआ है और इस पर नौ से 10 लोगों के बैठने की क्षमता है।