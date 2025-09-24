यूपी के इस जिले में फिर बच्ची को भेड़िये ने बनाया शिकार, खा गया बच्ची का हाथ

बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। बुधवार को एक और बच्ची को भेड़िया उठा ले गया ग्रामीणों ने घेराबंदी की तो भेड़िया बच्ची को छोड़कर भाग गया लेकिन तब तक वह बच्ची का एक हाथ खा गया था और उसके गर्दन पर भी गंभीर जख्म थे। अस्पताल ले जाते समय बच्ची ने दम तोड़ दिया।

जागरण संवाददाता, बहराइच। तराई के बहराइच जिले में भेड़िये का कहर थम नहीं रहा है। बुधवार को एक बार फिर मां के पास मौजूद बच्ची को भेड़िया उठा ले गया। ग्रामीणों ने घेराबंदी की तो भेड़िया बच्ची को छोड़कर भाग गया, लेकिन इस दौरान वह बच्ची का एक हाथ खा गया था और उसके गर्दन पर भी गंभीर जख्म के निशान थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बरामद बच्ची को जब तक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया जाता, उसकी मौत हो गई। बीते 15 दिनों में भेड़िया तीन बच्चों को अपना शिकार बना चुका है, जबकि एक का पता नहीं चल सका है। 17 लोग हमले में घायल हो चुके हैं।

कैसरगंज रेंज के मझारा तौकली ग्रामपंचायत के बाबा पटाव गांव में बुधवार को मां के साथ आंगन में मौजूद ढाई साल की सोनी को दबे पांव आया भेड़िया जबड़े में दबोच कर भाग निकला। महिला के शोर मचाने पर पास में मौजूद बच्ची के पिता बाबूलाल शोर मचाते हुए भेड़िये के पीछे भागा।

शोर-शराबा सुनकर अन्य ग्रामीण भी एकत्र हुए। लाठी-डंडों से लैस होकर वह भी भेड़िये की तलाश में निकले। इस दौरान बच्ची को जबड़े में दबोचे भेड़िया धान के खेत में घुस गया। ग्रामीणों ने पूरे खेत की घेराबंदी कर तलाश शुरू की तो भेड़िया चकमा देकर भाग निकला।

खेत के बीच में बच्ची बरामद हुई, जिसका एक हाथ भेड़िया चबा गया था। उसकी गर्दन पर गंभीर जख्म थे। आनन-फानन में उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

लगातार भेड़िये के हमले में हो रही जनहानि के बाद भी वन विभाग अभी तक भेड़िये को पकड़ने में नाकाम है। 15 दिनों में ही तीन बच्चे भेड़िये का निवाला बन चुके हैं। एक बच्चे का आज तक पता नहीं चल सका है, जबकि हमले में 17 लोग घायल हो चुके हैं।