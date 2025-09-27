टॉर्च की रोशनी में इलाज करने के मामले में डिप्टी सीएम का एक्शन, CHC अधीक्षक को हटाकर इन अधिकारियों की लगाई क्लास

श्रावस्ती के मल्हीपुर सीएचसी में बिजली न होने पर टॉर्च की रोशनी में घायल महिला का इलाज करने का वीडियो वायरल हुआ। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सीएचसी अधीक्षक को हटाया और दोषी चिकित्साधिकारी का वेतन रोकने का आदेश दिया। उन्होंने जनरेटर न चलाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सीएचसी पर पर्याप्त संसाधन हैं।

संवाद सूत्र, जमुनहा (श्रावस्ती)। जमुनहा ब्लाक क्षेत्र स्थित मल्हीपुर सीएचसी में टॉर्च की रोशनी में घायल महिला का इलाज करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे संज्ञान लेते हुए उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सीएचसी अधीक्षक को हटाते हुए दोषी चिकित्साधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। जनरेटर न चलाने के उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए तीन दिन के अंदर रिपोर्ट तलब किया है।

