टॉर्च की रोशनी में इलाज करने के मामले में डिप्टी सीएम का एक्शन, CHC अधीक्षक को हटाकर इन अधिकारियों की लगाई क्लास
श्रावस्ती के मल्हीपुर सीएचसी में बिजली न होने पर टॉर्च की रोशनी में घायल महिला का इलाज करने का वीडियो वायरल हुआ। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सीएचसी अधीक्षक को हटाया और दोषी चिकित्साधिकारी का वेतन रोकने का आदेश दिया। उन्होंने जनरेटर न चलाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सीएचसी पर पर्याप्त संसाधन हैं।
संवाद सूत्र, जमुनहा (श्रावस्ती)। जमुनहा ब्लाक क्षेत्र स्थित मल्हीपुर सीएचसी में टॉर्च की रोशनी में घायल महिला का इलाज करने का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे संज्ञान लेते हुए उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सीएचसी अधीक्षक को हटाते हुए दोषी चिकित्साधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। जनरेटर न चलाने के उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए तीन दिन के अंदर रिपोर्ट तलब किया है।
हरदत्तनगर गिरंट क्षेत्र के उल्लहवा गांव की राजवंती अपने देवर परशुराम के साथ 25 सितंबर की देर शाम बाइक से कहीं जा रही थीं। मल्हीपुर क्षेत्र के शिकारी गांव के पास उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क पर गिर गई थी। देवर-भाभी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस से मल्हीपुर सीएचसी पहुंचाया। यहां बिजली व्यवस्था न होने से स्वास्थ्य कर्मियों ने टॉर्च की रोशनी में घायल महिला का उपचार किया था। किसी ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।
इसे संज्ञान लेते हुए उपमुख्यमंत्री ने सीएचसी अधीक्षक डॉ. ठाकुर दास को तत्काल प्रभाव से हटाने तथा दोषी चिकित्साधिकारी व कर्मचारी का अग्रिम आदेश तक वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।
उपमुख्यमंत्री ने इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा है कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पर्याप्त रूप से संसाधन उपलब्ध हैं। विभाग व सरकार की छवि धूमिल करने वाले किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।
