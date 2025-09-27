Language
    मिशन शक्ति के तहत साक्षी ने DM बनकर सुनी जनता की पीड़ा, छात्रों को जागरूक कर दी ये अहम जानकारी

    By arvind kumar singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:41 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में मिशन शक्ति के तहत एक छात्रा को एक दिन की जिलाधिकारी बनने का अवसर मिला। साक्षी विश्वकर्मा नामक इस छात्रा ने जनता की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनके समाधान के लिए निर्देशित किया। उन्होंने तहसील सभागार में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। साक्षी को प्रशासनिक कार्यों की भी जानकारी दी गई।

    डीएम बनी छात्रा साक्षी ने सुनीं जनता की पीड़ा।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। मिशन शक्ति के पांचवें चरण में बीएनकेबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अकबरपुर में बीए अंतिम वर्ष की छात्रा साक्षी विश्वकर्मा एक दिन की जिलाधिकारी बनकर जनता की पीड़ा सुनी और निस्तारण कराने का निर्देश दिया। एक दिन की कलेक्टर ने तहसील सभागार में मिशन शक्ति के आयोजित कार्यक्रम व विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए।

    इस दौरान जन सामान्य की समस्याओं को सुनते हुए उसके त्वरित निस्तारण को संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। अधीक्षण अभियंता विद्युत द्वारा एक सरकारी भवन में पंचायतीराज विभाग के विद्युत बिल बकाए की समस्या से अवगत कराया गया, जिस पर साक्षी ने जिलाधिकारी के स्टोनों को विद्युत विभाग एवं पंचायतीराज विभाग संग बैठक बुलाने के निर्देश दिए।

    यहां डीएम अनुपम शुक्ल, एसपी अभिजित आर. शंकर ने साक्षी को जिलाधिकारी के कार्य व दायित्व संग प्रशासनिक कार्यों की जानकारी दी।

    छात्रा ने विधायक धर्मराज निषाद, डीएम, एसपी व सीडीओ आनंद शुक्ल के साथ तहसील सभागार अकबरपुर में उत्कृष्ट कार्य करने वाली मुख्य सेविका समेत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, स्वयं सहायता समूह की दीदियों को प्रशस्ति पत्र व दिव्यांगजन को पेंशन प्रमाण पत्र दिए।

    छात्राओं को किया जागरूक

    मिश्रीलाल आर्यकन्या इंटर कालेज टांडा, नरेंद्र इंटर कालेज जलालपुर, जनता इंटर कालेज महरुआ गोला, भगवती प्रसाद इंटर कालेज बेलांगर, दुर्गाजी ग्रामोदय इंटर कालेज भीटी, चंडी प्रसाद इंटर कॉलेज तेंदुआई कला, महात्मा गोविंद इंटर कॉलेज सिंहपुर गोहिला व उच्च प्राथमिक विद्यालय कुड़िया चितौना संग अन्य विद्यालयों में मिशन शक्ति का कार्यक्रम चलाया गया।

    छात्राओं को शिकायतों के निवारण में हेल्पलाइन नंबर व फोरम आदि में वीमेन पावर लाइन–1090, इमरजेंसी काल/पैनिक बटन-मोबाइल पर डेमो, सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर-1098, वन स्टाफ सेंटर-वीमेन हेल्पलाइन-181 और साइबर हेल्पलाइन नंबर-1930 की जानकारी दी गई।

    वहीं, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए एंबुलेंस हेल्पलाइन नंबर-102, एंबुलेंस सेवा-108 तथा जनसुनवाई पोर्टल, स्थानीय थाने की महिला हेल्पलाइन, आपातकालीन पुलिस सेवा-112, अग्निशमन सेवा-101, साइबर हेल्पलाइन-1030 आदि के साथ साथ गुड टच एवं बैड टच, घरेलू हिंसा से बचने, वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न से बचने आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

    छात्राओं एवं महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित महिला केंद्रित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

