मिशन शक्ति के तहत साक्षी ने DM बनकर सुनी जनता की पीड़ा, छात्रों को जागरूक कर दी ये अहम जानकारी

अंबेडकरनगर में मिशन शक्ति के तहत एक छात्रा को एक दिन की जिलाधिकारी बनने का अवसर मिला। साक्षी विश्वकर्मा नामक इस छात्रा ने जनता की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उनके समाधान के लिए निर्देशित किया। उन्होंने तहसील सभागार में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। साक्षी को प्रशासनिक कार्यों की भी जानकारी दी गई।

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। मिशन शक्ति के पांचवें चरण में बीएनकेबी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अकबरपुर में बीए अंतिम वर्ष की छात्रा साक्षी विश्वकर्मा एक दिन की जिलाधिकारी बनकर जनता की पीड़ा सुनी और निस्तारण कराने का निर्देश दिया। एक दिन की कलेक्टर ने तहसील सभागार में मिशन शक्ति के आयोजित कार्यक्रम व विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए।

इस दौरान जन सामान्य की समस्याओं को सुनते हुए उसके त्वरित निस्तारण को संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। अधीक्षण अभियंता विद्युत द्वारा एक सरकारी भवन में पंचायतीराज विभाग के विद्युत बिल बकाए की समस्या से अवगत कराया गया, जिस पर साक्षी ने जिलाधिकारी के स्टोनों को विद्युत विभाग एवं पंचायतीराज विभाग संग बैठक बुलाने के निर्देश दिए।

यहां डीएम अनुपम शुक्ल, एसपी अभिजित आर. शंकर ने साक्षी को जिलाधिकारी के कार्य व दायित्व संग प्रशासनिक कार्यों की जानकारी दी। छात्रा ने विधायक धर्मराज निषाद, डीएम, एसपी व सीडीओ आनंद शुक्ल के साथ तहसील सभागार अकबरपुर में उत्कृष्ट कार्य करने वाली मुख्य सेविका समेत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, स्वयं सहायता समूह की दीदियों को प्रशस्ति पत्र व दिव्यांगजन को पेंशन प्रमाण पत्र दिए।

छात्राओं को किया जागरूक मिश्रीलाल आर्यकन्या इंटर कालेज टांडा, नरेंद्र इंटर कालेज जलालपुर, जनता इंटर कालेज महरुआ गोला, भगवती प्रसाद इंटर कालेज बेलांगर, दुर्गाजी ग्रामोदय इंटर कालेज भीटी, चंडी प्रसाद इंटर कॉलेज तेंदुआई कला, महात्मा गोविंद इंटर कॉलेज सिंहपुर गोहिला व उच्च प्राथमिक विद्यालय कुड़िया चितौना संग अन्य विद्यालयों में मिशन शक्ति का कार्यक्रम चलाया गया।