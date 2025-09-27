यूपी के इस जिले में स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता परखने लिए होगी परीक्षा, बैठक में दिए गए ये निर्देश

अंबेडकरनगर में बेसिक शिक्षा विभाग अक्टूबर में परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता जांचने के लिए परीक्षा कराएगा। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ल ने आधार सीडिंग और विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देने के निर्देश दिए। पीएम पोषण योजना और मॉडल विद्यालयों के निर्माण की समीक्षा की गई। अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखने और खामियों से बचने के लिए सचेत किया गया।

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता परखने को आगामी अक्टूबर में परीक्षा कराई जाएगी। डीएम अनुपम शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में निपुण टास्क फोर्स की बैठक हुई। पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों की मध्यान भोजन एवं उनकी उपस्थिति, अधिकारियों द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था एवं मुख्यमंत्री कंपोजिट मॉडल विद्यालय एवं अभ्युदय विद्यालय की निर्माण विषयक विषय पर गहन समीक्षा की गई।

अधिकारियों को विद्यालयों के निर्माण में किसी भी प्रकार की कोई खामी नहीं होने को लेकर सचेत किया गया है। जिलाधिकारी ने आधार सीडिंग से वंचित बच्चों का आधार कार्ड आगामी एक माह में अभियान चलाकर बनवाने एवं आगामी बैठक से पहले सभी बच्चों की आधार सीडिंग सुनिश्चित करने को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया। बीएसए को प्रत्येक सप्ताह इसकी बैठक करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन वाटर से आच्छादित हुई विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्रों का सत्यापन कराने को बीएसए तथा डीपीओ को निर्देशित किया। जिन विद्यालयों में बाउंड्रीवाल नहीं है, वहां पर बायो फेंसिंग कराई जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक तीन विकासखंडों में मॉडल कंपोजिट विद्यालय के लिए भूमि चिन्हांकन हुई है, शेष अन्य सभी विकास खंडों में संबंधित बीईओ को उप जिलाधिकारी से समन्वय बनाकर मॉडल स्कूल के लिए जमीन चिन्हांकन शीघ्र पूर्ण किया जाए।