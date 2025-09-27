श्रावस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दो टूक-‘आई लव मोहम्मद’की आड़ में अराजकता बर्दाश्त नहीं

Anarchy under the guise of I love Mohammad will not be tolerated अराजकता करने वालों को चंड-मुंड की संज्ञा देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसे मां भगवती चंड-मुंड को रौंदने का कार्य करती हैं उसी प्रकार समाज के लिए संकट उत्पन्न करने वाले तत्वों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो कई पीढ़ियों के लिए नजीर बन जाएगी।

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में 'आई लव मुहम्मद' की आड़ में अराजकता के दुष्प्रयोजन के खिलाफ बेहद कड़ा संदेश दिया है। श्रावस्ती में शनिवार को 510 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग हैं जिनको शांति और कल्याण अच्छा नहीं लगता। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर सात अक्टूबर को अवकाश की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी कोई हिंदू पर्व और त्यौहार आता है, उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग-पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। अराजकता करने वालों को चंड-मुंड की संज्ञा देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसे मां भगवती चंड-मुंड को रौंदने का कार्य करती हैं उसी प्रकार समाज के लिए संकट उत्पन्न करने वाले तत्वों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो कई पीढ़ियों के लिए नजीर बन जाएगी। उन्होंने कहा अराजक तत्वों को दो टूक कहाः सनातन सभी का सम्मान करता है मगर मूल्यों की अवहेलना करने वालों के लिए स्पष्ट संदेश है कि 'न छूटोगे और न छूट पाओगे'।

अंतः करण का विषय है उपासना मुख्यंत्री योगी आदित्यानाथ ने कहा कि इस्लाम में एक ओर कहते हैं हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, ये उनकी फिलॉसफी है। हम तो मूर्ति पूजक हैं साकार और निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्रि व विजयादशमी का पर्व पर अव्यवस्था पैदा करने वाले चंड-मुंड जैसा कार्य कर रहे हैं। जिसे मां भगवती कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। मां भगवती तो ऐसे चंड और मुंड को रौंदने का ही कार्य करती है। सभी सनातन धर्मावलंबी मां भगवती दुर्गा की पूजा इसीलिए करते हैं, जिससे शक्ति अर्जित कर सकें।

उपासना आपका निजी विषय उन्होंने कहा कि उपासना आपका निजी विषय है, अंतःकरण का विषय होना चाहिए। यह चौराहे पर प्रदर्शन करने का विषय नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने कहा कि धर्म स्थलों पर माइक बंद होने चाहिए। यह प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा। चौराहों पर उपद्रव की कोई छूट नहीं है। लाउड स्पीकरों पर प्रतिबंध उत्तर प्रदेश में यथावत रहेगा। तालिबानी व्यवस्था और दारूल इस्लाम की व्यवस्था तो उन्हें जहन्नुम में भी नहीं मिलने वाली है।