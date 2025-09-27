Language
    UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ बोले-बरेली का मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता बदल गई है, अब नहीं करा पाएगा दंगा

    By Dharmendra Pandey Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 01:31 PM (IST)

    CM Yogi Adityanath on Bareilly बरेली में एक मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है। वह धमकी देकर जाम लगाने की बात करता था लेकिन हमने कहा कि न जाम होगा न कर्फ्यू लगेगा। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों को तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी दंगा करना भूल जाएंगी। किसी भी व्यवस्था को रोकने या उसके विरोध का ये कैसा तरीका है।

    लखनऊ में शनिवार को एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: बरेली में जुमा की नमाज के बाद माहौल बिगाड़ने के प्रयास को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर बेहद सख्त हैं। शुक्रवार शाम को इस प्रकरण पर कानून-व्यवस्था की बड़ी बैठक करने के बाद शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अराजक तत्वों को कड़े शब्दों में स्पष्ट चेतावनी भी दी है।

    लखनऊ में शनिवार को एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बरेली की घटना पर कहा कि बरेली में एक मौलाना भूल गया था कि शासन किसका है। वह धमकी देकर जाम लगाने की बात करता था, लेकिन हमने कहा कि न जाम होगा, न कर्फ्यू लगेगा। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों को तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी दंगा करना भूल जाएंगी।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी व्यवस्था को रोकने या उसके विरोध का ये कैसा तरीका है। 2017 से पहले तो यूपी में यही चलन था, लेकिन 2017 के बाद हमने कर्फ्यू तक नहीं लगने दिया। उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी यहीं से शुरू होती है। योगी आदित्यनाथ ने जोर देकर कहा कि प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद उनकी सरकार ने दंगाइयों को चुन-चुनकर सजा दी और उनको ऐसी भाषा में जवाब दिया, जो वे समझते थे। इस सख्ती ने उत्तर प्रदेश में शांति और सुरक्षा का नया युग स्थापित किया गया है, जिससे यूपी की ग्रोथ स्टोरी की शुरुआत हुई।

    परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ है हमारा बुलडोजर

    मुख्यमंत्री ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि जब सत्ता बेइमान और भ्रष्ट लोगों के हाथों में आती है, तो वह समाज को जाति और परिवार के नाम पर गुमराह करती है। ऐसे लोगों के लिए हमने बुलडोजर बनाया है। बीते साढ़े आठ साल में हर एक क्षेत्र में प्रगति हुई है। आज से आठ साल पहले यूपी में वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर की कल्पना करना भी असंभव था। पर्व और त्योहार आते थे तो उत्पात शुरू हो जाते थे। अब उत्पातियों और उपद्रवी को सात पीढ़ियां याद आएंगी। कभी कभी बुरी आदतें नहीं जाती हैं, उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करानी पड़ती है, जिससे उनकी बुरी आदतें को ठीक किया जा सके।

    हमने आधारशिला तैयार कर ली है, अब मजबूत इमारत बनाने का समय

    मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि यूपी अब भारत का ग्रोथ इंजन बन चुका है। देश में जितना मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बन रहा है, उसमें 55 फीसदी हिस्सा यूपी का है। उन्होंने कहा कि कृषि में हमारी क्षमता तीन गुना और बढ़ सकती है। हमने आधारशिला तैयार कर ली है, अब मजबूत इमारत बनाने का समय है। योगी ने जोर देकर कहा कि 2047 तक यूपी 6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा और यह नागरिकों की आशाओं और अकांक्षाओं को पूरा करने का वर्ष होगा। उन्होंने अंत में कहा कि विकसित यूपी हमारा मंत्र और संकल्प है। यह हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए।