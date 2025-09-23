UP News: दारोगा की वर्दी फाड़ी, धारदार हथियार से किया हमला, फिर आरोपित हो गया फरार, देखते रह गए अन्य पुलिसकर्मी

Shamli News शामली के बधेव गांव में मारपीट की सूचना पर पहुंचे डायल-112 के दारोगा राजीव कुमार पर शिकायतकर्ता रमेश ने ही हमला कर दिया। रमेश को मेडिकल के लिए ले जाते समय उसने धक्का-मुक्की और मारपीट की। दारोगा पर धारदार हथियार से हमला कर वर्दी भी फाड़ दी।

जागरण संवाददाता, शामली। मारपीट की सूचना पर गांव पहुंचे डायल-112 पर तैनात दारोगा पर शिकायतकर्ता ने ही उस वक्त हमला कर दिया जब वह उसे मेडिकल कराने के लिए अस्पताल ले जा रहे थे। आरोपित ने धक्का-मुक्की करते हुए मारपीट की। धारदार हथियार से भी हमला किया। उनकी वर्दी भी फाड़ दी। इसके बाद वह फरार हो गया। अपना उपचार कराने के बाद दारोगा ने आदर्श मंडी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

रविवार रात आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव बधेव में रमेश और दूसरे पक्ष के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। दूसरे पक्ष के लोगों ने रमेश पर हमला कर दिया। मारपीट में वह घायल हो गया। रमेश ने मारपीट की सूचना डायल-112 पर दे दी। डायल-112 पर तैनात उपनिरीक्षक राजीव कुमार मौके पर पहुंचे और घायल रमेश से घटना की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया। इस पर रमेश नाराज हो गया।

रमेश ने पहले आरोपितों को पकड़ने और फिर उसे अस्पताल ले जाने की बात कही। इसको लेकर दारोगा से नोकझोंक हो गई। आरोप है कि धक्का-मुक्का के साथ ही दारोगा के साथ मारपीट कर वर्दी फाड़ दी गई। आरोपित ने धारदार हथियार से दारोगा के चेहरे पर हमला किया और पुलिस के सामने ही भाग निकला। दारोगा ने अस्पताल पहुंचकर उपचार कराया। उसके बाद रमेश के खिलाफ आदर्श मंडी पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। घटना को अंजाम देकर आरोपित फरार हो गया, लेकिन गाड़ी में मौजूद अन्य पुलिसकर्मी आरोपित को मौके पर नहीं पकड़ पाए।