UP News : थाने के बाहर हंगामा करने से रोकना दारोगा को पड़ा भारी, युवकों ने किया हमला, जान से मारने की दी धमकी

Bijnor News स्योहारा थाने के बाहर हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने छह युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवकों ने दारोगा के साथ अभद्रता की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इन युवकों पर एक प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश का भी आरोप है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

संवाद सूत्र, जागरण, स्योहारा (बिजनौर) थाना स्योहारा के गेट के पास कुछ युवकों ने हंगामा किया। इस दौरान थाने में दारोगा ने उन्हें रोका और थाने के पास हंगामा न करने को कहा। जिसे लेकर युवकों ने उन पर हमला बोल दिया। अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

रविवार देर रात लगभग साढ़े दस बजे कुछ युवक थाना स्योहारा के गेट के पास हंगामा व गाली-गलौच कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस दौरान थाने में तैनात दारोगा प्रमोद शर्मा ने उन युवकों को थाने के पास हंगामा ना करने और वहां से जाने को कहा। आरोप है कि युवकों ने दारोगा के साथ अभद्रता व मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मामला बढ़ने पर अन्य पुलिसकर्मी आए और छह युवकों को हिरासत में ले लिया।

पूछताछ में आरोपितों की पहचान प्रदीप चौहान पुत्र रामकरण निवासी मोटा महादेव, नजीबाबाद बिजनौर, अमित चौहान पुत्र ओमप्रकाश निवासी गांव खेड़ी, थाना ककरौली जिला मुजफ्फरनगर, नितिन चौहान पुत्र कामेंद्र निवासी गांव जैतरा थाना धामपुर, शादान सलीम व वकील पुत्र सलीम अहमद निवासीगण मुहल्ला शेखान स्योहारा और अजीत पुत्र धर्मपाल निवासी गांव दौलताबाद स्योहारा के रूप में हुई। थानाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने बताया कि सभी छह आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।