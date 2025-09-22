Language
    UP News : थाने के बाहर हंगामा करने से रोकना दारोगा को पड़ा भारी, युवकों ने किया हमला, जान से मारने की दी धमकी

    By Rahul Shyam Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:20 PM (IST)

    Bijnor News स्योहारा थाने के बाहर हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने छह युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवकों ने दारोगा के साथ अभद्रता की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इन युवकों पर एक प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश का भी आरोप है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    Hero Image
    थाने के बाहर हंगामा करने से रोकना दारोगा को पड़ा भारी, युवकों ने किया हमला (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सूत्र, जागरण, स्योहारा (बिजनौर) थाना स्योहारा के गेट के पास कुछ युवकों ने हंगामा किया। इस दौरान थाने में दारोगा ने उन्हें रोका और थाने के पास हंगामा न करने को कहा। जिसे लेकर युवकों ने उन पर हमला बोल दिया। अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

    रविवार देर रात लगभग साढ़े दस बजे कुछ युवक थाना स्योहारा के गेट के पास हंगामा व गाली-गलौच कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस दौरान थाने में तैनात दारोगा प्रमोद शर्मा ने उन युवकों को थाने के पास हंगामा ना करने और वहां से जाने को कहा। आरोप है कि युवकों ने दारोगा के साथ अभद्रता व मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मामला बढ़ने पर अन्य पुलिसकर्मी आए और छह युवकों को हिरासत में ले लिया।

    पूछताछ में आरोपितों की पहचान प्रदीप चौहान पुत्र रामकरण निवासी मोटा महादेव, नजीबाबाद बिजनौर, अमित चौहान पुत्र ओमप्रकाश निवासी गांव खेड़ी, थाना ककरौली जिला मुजफ्फरनगर, नितिन चौहान पुत्र कामेंद्र निवासी गांव जैतरा थाना धामपुर, शादान सलीम व वकील पुत्र सलीम अहमद निवासीगण मुहल्ला शेखान स्योहारा और अजीत पुत्र धर्मपाल निवासी गांव दौलताबाद स्योहारा के रूप में हुई। थानाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने बताया कि सभी छह आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

    आरोपितों पर प्लाट कब्जाने के प्रयास का आरोप, वीडियो वायरल

    स्योहारा : थाने के बाहर हंगामा करने वाले आरोपितों पर रविवार दोपहर मुरादाबाद रोड पर मिल चौराहे के पास एक प्लाट कब्जाने के प्रयास का आरोप भी लगा है। नगर के मुहल्ला मुस्लिम चौधरियान निवासी मोहम्मद शाहिद पुत्र अब्दुल मजीद का आरोप है कि रविवार दोपहर लगभग दो बजे उक्त आरोपितों ने उनके प्लाट पर पहुंचकर तोड़फोड़ की और प्लाट कब्जाने का आरापे लगाया है। इस दौरान काफी भीड़ जुट गई और हंगामा भी हुआ, इसकी एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है। हालांकि इस बारे में थानाध्यक्ष का कहना है कि प्लाट के मामले में उक्त आरोपितों के खिलाफ अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।