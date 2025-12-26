Language
    गैंगस्टर फिरोज खान के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 30 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्क

    By Akash Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:37 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने गैंगस्टर फिरोज खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी 30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर दी है। आरोपित ने हत्या, ...और पढ़ें

    झिंझाना में अपराधी फिरोज खान की संपत्ति को कुर्क के दौरान उपस्थित एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह एवं पुलिसकर्मी।

    जागरण संवाददाता, शामली। 25 साल में अपराध की दुनिया में बड़ा नाम बना चुके गैंगस्टर फिरोज खान के खिलाफ पुलिस-प्रशासन ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए उसकी 30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की। आरोपित ने हत्या, सामूहिक दुष्कर्म, हत्या का प्रयास और रंगदारी जैसी घटनाओं को अंजाम देकर क्षेत्र में दहशत फैला रखी थी।

    कुछ दिन पहले ही आरोपित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में जेल गया था। जमानत पर आने के बाद उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई, तब से आरोपित फरार चल रहा है। आरोपित ने सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर रखा था।

    गुरुवार को एसपी एनपी सिंह के नेतृत्व में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने कस्बा झिंझाना के गैंगस्टर फिरोज खान पुत्र अजीम खान निवासी मुहल्ला पठानान की लगभग 30 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क कर लिया।

    अवैध संपत्ति के जब्तीकरण के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहा। एसपी एनपी सिंह ने बताया कि फिरोज खान अपने गैंग का सरगना है, जिसके खिलाफ शामली व सहारनपुर में हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, मारपीट, बलवा, सामूहिक दुष्कर्म, सरकारी भूमि पर कब्जा करना तथा गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में 21 मुकदमे दर्ज हैं।

    फिरोज खान झिंझाना थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है, और वर्तमान में गैंगस्टर अधिनियम में फरार चल रहा है। पुलिस टीम उसकी तलाश में है। जांच में सामने आया था कि फिरोज खान ने अपराध से अर्जित धनराशि से बड़ी संख्या में अचल संपत्ति बना रखी थी।

    कुर्क की गई संपत्ति पर सरकारी संपत्ति होने के संबंध में नोटिस व पहचान चिन्ह लगाया गया है। कुर्क की गई संपत्ति में एक भूमि पर बारातघर व स्वीमिंग पूल भी बना हुआ है। इसके अलावा बदमाश की पत्नी शाइस्ता के नाम पर भी प्लॉट है। इस दौरान एएसपी सुमित शुक्ला, एसडीएम ऊन संदीप त्रिपाठी, सीओ कैराना हेमंत कुमार, झिंझाना और कैराना थाना प्रभारी समेत पीएसी मौजूद रही।

    गैंगस्टर फिरोज खान के खिलाफ डीएम के आदेश पर कार्रवाई करते हुए उसकी करीब 30 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। फिरोज की अन्य जिलों में संपत्ति की भी जानकारी की जा रही है। आरोपित ने अपराध से यह संपत्ति बनाई थी। आरोपित के खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज हैं।

                                                                                          एनपी सिंह, पुलिस अधीक्षक