Weather Update: यूपी में ठंड का रेड अलर्ट, शिमला-कुल्लू जैसी ठंड शाहजहांपुर में; तापमान में जबरदस्त गिरावट

जागरण संवादददाता, शाहजहांपुर। गलन से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। रविवार को न्यूनतम पारा शनिवार की तुलना में छह डिग्री सेल्सियस से लुढ़ककर 5.5 पर पहुंच गया जो इस सीजन में अब तक सबसे कम है। अधिकतम तापमान भी 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है।

