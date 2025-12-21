Language
    Weather Update: यूपी में ठंड का रेड अलर्ट, शिमला-कुल्लू जैसी ठंड शाहजहांपुर में; तापमान में जबरदस्त गिरावट

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 09:08 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ठंड का प्रकोप जारी है, जहां तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। शहर में रेड अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को शिमल ...और पढ़ें

    अलाव के पास बैठे लोग। जागरण

    जागरण संवादददाता, शाहजहांपुर। गलन से फिलहाल राहत मिलती नहीं दिख रही है। तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। रविवार को न्यूनतम पारा शनिवार की तुलना में छह डिग्री सेल्सियस से लुढ़ककर 5.5 पर पहुंच गया जो इस सीजन में अब तक सबसे कम है। अधिकतम तापमान भी 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है।

    दिन में निकल सकती है  धूप

    कोहरे का प्रभाव कम रहा। हल्के बादल छाए हुए हैं। इसको देखते हुए माना जा रहा है कि दिन में धूप निकल सकती है। गत तीन दिन से घने बादल छाए रहने के साथ ही कोहरा की सघनता भी बनी हुई थी। जिस कारण रात व दिन के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस का ही अंतर रह गया था। गन्ना शोध परिषद के मौसम अनुभाग के विज्ञानी डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि उत्तरी दिशा की हवा चलने के कारण मौसम कुछ साफ हुआ है, लेकिन गलन बढ़ेगी।

    कल भी रहा था ठंडा

    शनिवार को भी कोहरे का प्रभाव कम रहा, लेकिन दिन भर धूप नहीं निकली। गलन अधिक होने के कारण पारा लुढ़क गया। जिस कारण दिन व रात के तापमान में दो डिग्री सेल्सियस का अंतर रह गया। अन्य दिनों की तुलना में शनिवार को सुबह कोहरा कम रहा। दृश्यता 400 मीटर तक रही, लेकिन धूप नहीं निकली। दिन भर बादल छाए रहने के कारण सर्दी अधिक बढ़ गई। पारा भी लुढ़ककर 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। बाजारों में गर्म कपड़ों की खरीदारी बढ़ गई है। 