Weather Update: 7 डिग्री पारा लुढ़कने से गलन बढ़ी, शाहजहांपुर में कड़ाके की ठंड

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 09:49 AM (IST)

    शाहजहांपुर में शीतलहर के कारण न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे कम है। गलन बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। गन्ना शो ...और पढ़ें

    खिरनीबाग चौराहे पर सर्दी में अलाव तापते पुलिस कर्मी। जागरण

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। शीतलहर के कारण न्यूनतम पारा सात डिग्री सेल्सियस लुढ़ककर 4.6 पर पहुंच गया। जिले में यह इस सीजन में जिले में अब तक सबसे कम तापमान रहा। गलन बढ़ने का असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। पिछले तीन दिन से कोहरे की सघनता कम है, लेकिन बादल छाए हुए हैं।

    पुरवाई चलने के कारण आज दिन में धूप निकलने की संभावना है। गन्ना शोध परिषद के मौसम अनुभाग के विज्ञानी डा. मनमोहन सिंह ने बताया कि अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन रात में सर्दी बढ़ेगी। उन्होंने किसानों को फसलों में सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है।

    शाहजहांपुर में शीतलहर का प्रकोप, पारा 4.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा

    इससे पहले शनिवार को बच्चे व बुजुर्ग कमरों में ही कैद रहे। गर्म कपड़ों भी बहुत ज्यादा राहत नहीं दे रहे थे। इसलिए गर्माहट के लिए हीटर, अंगीठी जलाकर बैठे रहे। बाजारों में गर्म कपड़ों की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है। जैकेट, मफलर व कैप की बिक्री सबसे ज्यादा हो रही है। मार्ट के साथ ही सेल में भी लोग ऑफर पर खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। लांग जैकेट की मांग अधिक बनी हुई है। विभिन्न कंपनियों ने भी ब्रांड कलेक्शन उतारते हुए छूट दी है।

