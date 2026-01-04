Weather Update: 7 डिग्री पारा लुढ़कने से गलन बढ़ी, शाहजहांपुर में कड़ाके की ठंड

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। शीतलहर के कारण न्यूनतम पारा सात डिग्री सेल्सियस लुढ़ककर 4.6 पर पहुंच गया। जिले में यह इस सीजन में जिले में अब तक सबसे कम तापमान रहा। गलन बढ़ने का असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। पिछले तीन दिन से कोहरे की सघनता कम है, लेकिन बादल छाए हुए हैं।

पुरवाई चलने के कारण आज दिन में धूप निकलने की संभावना है। गन्ना शोध परिषद के मौसम अनुभाग के विज्ञानी डा. मनमोहन सिंह ने बताया कि अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन रात में सर्दी बढ़ेगी। उन्होंने किसानों को फसलों में सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है।