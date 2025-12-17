Weather Update: डीएम ने 12वीं तक के स्कूलों का टाइम बदला, शाहजहांपुर में कड़ाके की ठंड
शाहजहांपुर में शीतलहर और कोहरे का प्रभाव जारी है। दृश्यता घटकर 50 मीटर रह गई है, जिससे हाईवे पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। तापमान में गिरावट के साथ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। शीतलहर के साथ ही कोहरे के भी प्रभाव बना हुआ है। गुरुवार सुबह सघनता अधिक होने के कारण दृश्यता घटकर 50 मीटर रह गई, जिस कारण हाईवे पर वाहन रेंगकर चले। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर यहां भी दिख रहा है।
गलन के कारण तापमान में चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ बुधवार सीजन में अब तक सबसे ठंडा दिन रहा था। गन्ना शोध परिषद के मौसम अनुभाग के वरिष्ठ विज्ञानी डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि हवा का रुख अभी पुरवा है। इसलिए कोहरा और अधिक सघन होगा।
कोहरे ने धीमी की रफ्तार, गलन से बढ़ी ठिठुरन, डीएम ने बदला स्कूलों का टाइम
डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि बादल छाए रहेंगे। ऐसे में दिन में पारा और नीचे गिर सकता है। वहीं जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मौसम को देखते हुए कक्षा एक से इंटर तक के सभी विद्यालयों के खुलने का समय दस बजे से कर दिया है।
