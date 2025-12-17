Weather Update: डीएम ने 12वीं तक के स्कूलों का टाइम बदला, शाहजहांपुर में कड़ाके की ठंड

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। शीतलहर के साथ ही कोहरे के भी प्रभाव बना हुआ है। गुरुवार सुबह सघनता अधिक होने के कारण दृश्यता घटकर 50 मीटर रह गई, जिस कारण हाईवे पर वाहन रेंगकर चले। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर यहां भी दिख रहा है।

