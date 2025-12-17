Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Weather Update: डीएम ने 12वीं तक के स्कूलों का टाइम बदला, शाहजहांपुर में कड़ाके की ठंड

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 10:44 AM (IST)

    शाहजहांपुर में शीतलहर और कोहरे का प्रभाव जारी है। दृश्यता घटकर 50 मीटर रह गई है, जिससे हाईवे पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। तापमान में गिरावट के साथ ...और पढ़ें

    Hero Image

    कोहरा।

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। शीतलहर के साथ ही कोहरे के भी प्रभाव बना हुआ है। गुरुवार सुबह सघनता अधिक होने के कारण दृश्यता घटकर 50 मीटर रह गई, जिस कारण हाईवे पर वाहन रेंगकर चले। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर यहां भी दिख रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गलन के कारण तापमान में चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ बुधवार सीजन में अब तक सबसे ठंडा दिन रहा था। गन्ना शोध परिषद के मौसम अनुभाग के वरिष्ठ विज्ञानी डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि हवा का रुख अभी पुरवा है। इसलिए कोहरा और अधिक सघन होगा।

    यह भी पढ़ें- Weather Update: बरेली में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, दृश्यता शून्य से 50 मीटर तक गिरने से गड़बड़ाया ट्रैफिक

    यह भी पढ़ें- Weather Update: आगरा में सर्दी का सितम, 3 डिग्री लुढ़ककर तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस पहुंचा

    यह भी पढ़ें- UP Weather Today: यूपी के 65 जिलों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड! छाएगा ऐसा घना कोहरा 10 मीटर भी देखना होगा मुश्किल

    कोहरे ने धीमी की रफ्तार, गलन से बढ़ी ठिठुरन, डीएम ने बदला स्कूलों का टाइम

    डॉ. मनमोहन सिंह ने बताया कि बादल छाए रहेंगे। ऐसे में दिन में पारा और नीचे गिर सकता है। वहीं जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मौसम को देखते हुए कक्षा एक से इंटर तक के सभी विद्यालयों के खुलने का समय दस बजे से कर दिया है।