UP Weather Today: यूपी के 65 जिलों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड! छाएगा ऐसा घना कोहरा 10 मीटर भी देखना होगा मुश्किल

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पूरब से लेकर पश्चिम तक पछुआ हवा चलने से गलन और ठिठुरन बढ़ गई। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, बुधवार और गुरुवार को राजधानी सहित प्रयागराज, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली व आसपास के इलाकों में अत्यधिक घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसका प्रभाव प्रदेश के 60 से अधिक जिलों तक रहेगा।

अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अचानक मौसम बदलने की वजह पहाड़ों पर बर्फबारी और पछुआ हवा है। अगले दो दिनों में पछुआ हवा और तेज होगी, जिससे न्यूनतम तापमान में दो-तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि, दिन के पारे में कोई बदलाव के आसार नहीं हैं।