Weather Update: बरेली में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, दृश्यता शून्य से 50 मीटर तक गिरने से गड़बड़ाया ट्रैफिक
बरेली में घने कोहरे के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। दृश्यता शून्य से 50 मीटर तक गिरने से यातायात प्रभावित हुआ है, वाहन फॉग लाइट जलाकर चलने को मज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। बुधवार की सुबह जिले में कोहरे की सफेद चादर बिछी रही, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। तड़के से छाया घना कोहरा दिन चढ़ने के बाद भी नहीं छटा, जिसके कारण दृश्यता (विजिबिलिटी) शून्य से 50 मीटर तक दर्ज की गई।
बरेली में घने कोहरे से थमी वाहनों की रफ्तार, जनजीवन प्रभावित
कोहरे का सबसे अधिक असर यातायात पर पड़ा है। प्रमुख सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन चालकों को मजबूरन फॉग लाइट जलाकर रेंगते हुए चलना पड़ा। दृश्यता कम होने के कारण सड़क दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ गया है, जिससे लोग अनावश्यक यात्रा से बच रहे हैं। वहीं, रेल यातायात पर भी कोहरे की मार पड़ी है। कई लंबी दूरी की ट्रेनें निर्धारित समय से घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को स्टेशन पर कड़ाके की ठंड में इंतजार करना पड़ रहा है।
तीन दिन के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी
ठंड और कोहरे के कारण शहर का तापमान भी नीचे लुढ़क गया है, जिससे गलन बढ़ गई है। लोग ठंड से बचने के लिए घरों में दुबके रहे और सार्वजनिक स्थानों पर अलावों का सहारा लिया। प्रादेशिक मौसम केंद्र की ओर से तीन दिन के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बरेली समेत आसपास के क्षेत्र में घना कोहरा छाया रहेगा। पहाड़ की ओर से ठंडी हवा चलती रहेगी। लोगों को अत्यंत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने तथा वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।
