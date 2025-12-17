Weather Update: बरेली में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, दृश्यता शून्य से 50 मीटर तक गिरने से गड़बड़ाया ट्रैफिक

जागरण संवाददाता, बरेली। बुधवार की सुबह जिले में कोहरे की सफेद चादर बिछी रही, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। तड़के से छाया घना कोहरा दिन चढ़ने के बाद भी नहीं छटा, जिसके कारण दृश्यता (विजिबिलिटी) शून्य से 50 मीटर तक दर्ज की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें