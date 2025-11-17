शाहजहांपुर: ग्रामीण के साथ खेत पर मारपीट, जूते में लघुशंका पिलाने का आरोप; पुलिस ने दर्ज नहीं की FIR

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। परौर के एक गांव में बेसहारा पशुओं को खदेड़ने का विरोध करना गांव के प्रभावशाली लोगों को इतना अखरा कि उन्होंने ग्रामीण को खेत पर ही लाठियों से पीट दिया। इतने पर भी मन नहीं भरा तो अमानवीय कृत्य करते हुए जूते में लघुशंका की और उसे पीने को मजबूर किया।

पीड़ित की पत्नी ने शोर मचाया तो उसके साथ छेड़छाड़ की। घायल को मेडिकल कालेज में भर्ती कराकर महिला तहरीर देने गई, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। प्रभारी निरीक्षक व सीओ अनभिज्ञता जताते रहे। बाद में परिवारिक विवाद बताकर इसे सामान्य घटना बताने की कोशिश की। एसपी राजेश द्विवेदी ने जांच कराने की बात कही है।

महिला ने बताया कि तीन दिन पूर्व 14 नवंबर को गांव के ही एक प्रभावशाली व्यक्ति ने गोशाला में बंद गायों को उनके घर की ओर खदेड़ दिया। एक गाय घर के अंदर घुस आई, जिस पर उनके पति ने विरोध जताया। इस पर वह व्यक्ति उनसे गाली गलौज करने लगा। कहा कि गायों को इसी तरह रोज छोड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जिस पर पति ने 1076 पर शिकायत कर दी।

इसकी जानकारी मिलने पर अगले दिन वही व्यक्ति ने चार अन्य लोगों के साथ खेत पर आ गया। उस समय वह अपने पति के साथ आलू की बोआई कर रही थी। उन लोगों ने पति को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। जूते में लघुशंका की और पति को पिलाई। जब उन्होंने मदद के लिए शाेर मचाने का प्रयास किया तो उनके साथ भी छेड़छाड़ और मारपीट की।

जब घायल पति को लेकर थाने गईं तो रास्ते में ही आरोपित ने घेरकर धमकाया, जिस पर किसी तरह मेडिकल कालेज लेकर पहुंचीं। जहां पति को भर्ती कराया। उनके होश में आने पर सोमवार दोपहर थाने पहुंचीं, पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। प्रभारी निरीक्षक परौर अशोक पाल सिंह व सीओ अजय कुमार राय पहले तो इस तरह की किसी भी घटना की जानकारी से इन्कार करते रहे।