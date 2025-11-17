Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाहजहांपुर: ग्रामीण के साथ खेत पर मारपीट, जूते में लघुशंका पिलाने का आरोप; पुलिस ने दर्ज नहीं की FIR

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:05 PM (IST)

    शाहजहांपुर के परौर गांव में गोशाला विवाद को लेकर दबंगों ने एक ग्रामीण को खेत में लाठियों से पीटकर जूते में लघुशंका पिलाई। पत्नी के विरोध पर उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई। घायल ग्रामीण अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। एसपी ने जांच के निर्देश दिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। परौर के एक गांव में बेसहारा पशुओं को खदेड़ने का विरोध करना गांव के प्रभावशाली लोगों को इतना अखरा कि उन्होंने ग्रामीण को खेत पर ही लाठियों से पीट दिया। इतने पर भी मन नहीं भरा तो अमानवीय कृत्य करते हुए जूते में लघुशंका की और उसे पीने को मजबूर किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीड़ित की पत्नी ने शोर मचाया तो उसके साथ छेड़छाड़ की। घायल को मेडिकल कालेज में भर्ती कराकर महिला तहरीर देने गई, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। प्रभारी निरीक्षक व सीओ अनभिज्ञता जताते रहे। बाद में परिवारिक विवाद बताकर इसे सामान्य घटना बताने की कोशिश की। एसपी राजेश द्विवेदी ने जांच कराने की बात कही है।

    महिला ने बताया कि तीन दिन पूर्व 14 नवंबर को गांव के ही एक प्रभावशाली व्यक्ति ने गोशाला में बंद गायों को उनके घर की ओर खदेड़ दिया। एक गाय घर के अंदर घुस आई, जिस पर उनके पति ने विरोध जताया। इस पर वह व्यक्ति उनसे गाली गलौज करने लगा। कहा कि गायों को इसी तरह रोज छोड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जिस पर पति ने 1076 पर शिकायत कर दी।

    इसकी जानकारी मिलने पर अगले दिन वही व्यक्ति ने चार अन्य लोगों के साथ खेत पर आ गया। उस समय वह अपने पति के साथ आलू की बोआई कर रही थी। उन लोगों ने पति को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। जूते में लघुशंका की और पति को पिलाई। जब उन्होंने मदद के लिए शाेर मचाने का प्रयास किया तो उनके साथ भी छेड़छाड़ और मारपीट की।

    जब घायल पति को लेकर थाने गईं तो रास्ते में ही आरोपित ने घेरकर धमकाया, जिस पर किसी तरह मेडिकल कालेज लेकर पहुंचीं। जहां पति को भर्ती कराया। उनके होश में आने पर सोमवार दोपहर थाने पहुंचीं, पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। प्रभारी निरीक्षक परौर अशोक पाल सिंह व सीओ अजय कुमार राय पहले तो इस तरह की किसी भी घटना की जानकारी से इन्कार करते रहे।

    जब उन्हें महिला के शिकायती पत्र व थाने पर मौजूदगी के प्रमाण के बारे में बताया गया तो इसे परिवारिक विवाद से जुड़ा प्रकरण बताने लगे। एसपी राजेश द्विवेदी ने कहा कि आरोप गंभीर हैं। वह पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। इस बारे में जांच कराकर कार्रवाई कराएंगे।

     

    यह भी पढ़ें- सुअर पालन के नाम पर करोड़ों की ठगी, रंगदारी न देने पर धमकी, सराफा व्यापारी ने दर्ज कराई प्राथमिकी

     

    यह भी पढ़ें- शाहजहांपुर में थाने से 500 मीटर की दूरी पर चल रहा था देह व्‍यापार, एक घंटे के 1500 रुपये लेती थी मकान मालिक