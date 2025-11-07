Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शाहजहांपुर में थाने से 500 मीटर की दूरी पर चल रहा था देह व्‍यापार, एक घंटे के 1500 रुपये लेती थी मकान मालिक

    By Ajay Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 10:07 PM (IST)

    सदर पुलिस ने देह व्यापार प्रकरण में मकान मालिक समेत आठ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली। मकान मालिक देह व्यापार के लिए 1500 रुपये प्रति घंटे युवकों से लेतीं थी। जबकि एक हजार रुपये युवतियां लेतीं थी। टाउनहॉल स्थित एक मकान में काफी समय से देह व्यापार चल रहा था, जबकि वहां से सदर थाने की दूरी महज 500 मीटर होगी लेकिन उसके बाद भी यहां बिना किसी रोक-टोक के यह अनैतिक काम काफी समय से चल रहा था।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। सदर पुलिस ने देह व्यापार प्रकरण में मकान मालिक समेत आठ लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली। मकान मालिक देह व्यापार के लिए 1500 रुपये प्रति घंटे युवकों से लेतीं थी। जबकि एक हजार रुपये युवतियां लेतीं थी। टाउनहॉल स्थित एक मकान में काफी समय से देह व्यापार चल रहा था, जबकि वहां से सदर थाने की दूरी महज 500 मीटर होगी लेकिन उसके बाद भी यहां बिना किसी रोक-टोक के यह अनैतिक काम काफी समय से चल रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गुरुवार को प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह को इस अनैतिक कार्य के बारे में पता चला तो उन्होंने उच्चाधिकारियों को इसके बारे में बताया। सीओ सिटी पंकज पंत, प्रशिक्षु सीओ आकृति पटेल ने टीम के साथ वहां छापेमारी की तो बिहार व पश्चिम बंगाल की दो युवती व तीन युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था। युवतियों ने पुलिस को बताया वह युवकों को नहीं जानती हैं।

    मकान मालिक के माध्यम से यहां आतीं थी। देह व्यापार के लिए प्रति घंटे के लिए उन्हें एक हजार रुपये दिए जाते थे। पुलिस ने इस प्रकरण में सदर क्षेत्र के चिनौर निवासी शिव कुमार, चौक क्षेत्र के बाबूजईग निवासी अध्ययन प्रताप सिंह, गदियाना निवासी बंटी, दीपक शुक्ला, महिला मकान मालिक समेत तीन युवतियों के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत की गई। जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल की दो युवती व शिव कुमार, अध्ययन प्रताप सिंह व बंटी को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि एक युवती पुलिस के पहुंचने से चंद मिनट पहले ही चली गई थी। इस प्रकरण में शामिल तीनों आरोपितों की भी पुलिस तलाश कर रही है।

     

    पहले भी सामने आ चुके प्रकरण

     

    जिले में देह व्यापार का अनैतिक कार्य बढ़ता जा रहा है। कई रेस्टोरेंट में भी 1500 से लेकर तीन हजार रुपये प्रति घंटे के हिसाब से कमरा दिया जाता है लेकिन पुलिस कार्रवाई के नाम पर कभी कभार ही खानापूर्ति कर देती है। जिस वजह से यह अनैतिक कार्य बढ़ते जा रहे हैं।