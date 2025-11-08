सुअर पालन के नाम पर करोड़ों की ठगी, रंगदारी न देने पर धमकी, सराफा व्यापारी ने दर्ज कराई प्राथमिकी
बीसलपुर में सुअर पालन के नाम पर एक सराफा व्यापारी से करोड़ों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। व्यापारी ने रंगदारी न देने पर धमकी मिलने की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है।
संवाद सहयोगी, जागरण, बीसलपुर। कस्बे एक सराफा व्यापारी को कोतवाली क्षेत्र के गांव में रहने वाले युवक ने सुअर पालन कराने के नाम पर सात वर्षों में करीब पांच करोड़ रुपये की ठगी कर ली। प्रदेश के बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम पर भी ठगी की गई। अब एक करोड़ 80 लाख रुपये की रंगदारी मांगने पर सराफा व्यापारी ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत की।
कोतवाली में पंजीकृत कराई गई प्राथमिकी में नगर के मोहल्ला दुबे निवासी राजीव नाथ अग्रवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह ईदगाह चौराहे पर सराफे की दुकान चलाते हैं। वर्ष 2017-18 के पास नागीपुर अखौला निवासी सुनील कुमार उनके पास आया और सुअर पालन फार्म खोलकर उन्हें विक्रय व क्रय में मुनाफे का आश्वासन दिया।
इसके बाद दुकानदार ने अपने पास से दो लाख रुपये उसे नगद देकर काम शुरू किया। एक वर्ष के अंदर 30- 40 लाख रुपये वह और ले गया। इसके बाद सुनील कुमार ने दो-तीन लाख रुपये मुनाफा बताकर वापस किए। बाद में कोविड का समय आते ही उसने बताया कि अब काम बंद हो गया है।
इसके पश्चात वर्ष 2023 में सुनील ने दोबारा काम करने को कहा और 10 लाख रुपये मुझसे ले गया। इसके पश्चात सुनील कुमार ने बताया कि ट्रेन के माध्यम से सुअरों को बिक्री करने के लिए दीनापुर नागालैंड भेजना है। इस बाबत 20 लाख रुपये फिर ले गया। इसके पश्चात ट्रेन खराबी पर माल वापसी की बात कहते हुए चार लाख रुपये और ले लिए।
इसके पश्चात वर्ष 2024 में सुनील ने कहा कि सुअरों के मरने और रखने से फैली गंदगी की वजह से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जिसे रोकने के लिए मंत्री सुरेश खन्ना को देने के नाम पर 50 लाख रुपये ले लिए। इसके बाद डराकर शाहजहांपुर डीएम और बरेली मंडलायुक्त के नाम पर 90 लाख रुपये और ले लिए।
इसके बाद डिप्टी सीएम को सरकार की कार्रवाई से बचने के नाम पर नगद एक करोड़ 80 लाख रुपये अन्य सुअर कारोबारी के साथ किसी अधिकारियों के माध्यम से देने की बात कहते हुए 80 लाख रुपये, जिसे देने में असमर्थता जताई। इसके बाद सुनील मुझे परिवार सहित खत्म करने की धमकी देने लगा।
वर्ष 2024- 25 तक सुनील सराफ से 5 करोड़ नकद व आनलाइन धोखाधड़ी कर ठगी की। अब वह रंगदारी के रूप में 1.80 करोड़ रुपये और मांग रहा है। न देने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी पंजीकृत करने के बाद उक्त सुनील की तलाश शुरू कर दी है।
