शाहजहांपुर में एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई है। मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है जबकि ससुराल वाले इसे आत्महत्या बता रहे हैं। मृतका के पिता ने बताया कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। जबकि ससुराल वालों ने मोबाइल छीनने पर नाराज होकर आत्महत्या करने की बात कही। मिर्जापुर के माधोपुर गांव निवासी विनोद का पत्नी शिल्पी से रविवार देर रात किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। देर रात शिल्पी की मृत्यु हो गई।

शिल्पी के रोजा क्षेत्र के जमुही गांव निवासी पिता भयंकर सिंह ने बताया कि बेटी की करीब छह वर्ष पहले शादी की थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। कई बार पंचायत भी हुई। करीब एक माह से विनोद बेटी पर दहेज में बाइक दिलाने का दबाव बना रहा था। रविवार रात उसकी पीट पीटकर हत्या कर दी। बेटे के गले व शरीर पर चोट के निशान मिले।

भयंकर सिंह ने बताया कि बेटी रक्षाबंधन पर घर आई थी। करीब 15 दिन पहले ही वापस ससुराल गई थी। रात में विनोद ने शिल्पी के बहनोई शक्ति सिंह को फोन कर घटना के बारे में सूचना दी थी। माधोपुर पहुंचे तो बेटी का शव बेड पर पड़ा था। जबकि विनोद के पिता हरिपाल ने बताया कि रविवार को शिल्पी फोन पर बात कर रहीं थी। विनोद ने मोबाइल छीन लिया था। जिस वजह से दोनों में कहासुनी हो गई थी। देर रात कमरे में बहू ने साड़ी के फंदे पर लटककर जान दे दी।