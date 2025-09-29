शाहजहांपुर में वाहन की टक्कर से बाइक सवार बुजुर्ग की मौत, पूरनपुर मार्ग पर लौहंगापुर जंगल में हुआ हादसा

शाहजहांपुर के खुटार में एक दुखद सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पीलीभीत के छोटेलाल अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे तभी लौहंगापुर जंगल के पास उनकी बाइक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।