    शाहजहांपुर में वाहन की टक्कर से बाइक सवार बुजुर्ग की मौत, पूरनपुर मार्ग पर लौहंगापुर जंगल में हुआ हादसा

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 03:00 PM (IST)

    शाहजहांपुर के खुटार में एक दुखद सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। पीलीभीत के छोटेलाल अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे तभी लौहंगापुर जंगल के पास उनकी बाइक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल होने के बाद अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

    वाहन की टक्कर से बाइक सवार बुजुर्ग की मौत।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, खुटार। रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में जा रहे बुजुर्ग की बाइक में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। पीलीभीत के पूरनपुर निवासी छोटेलाल के दामाद लखीमपुर खीरी के नीमगांव निवासी आशीष जायसवाल की बहन पलिया में ब्याही हैं।

    आशीष ने बताया कि उनकी बहन के ससुर का निधन हो गया था। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए छोटेलाल बाइक से पलिया जा रहे थे। लौहंगापुर जंगल के पास सुबह छह बजे बाइक में किसी वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

    छोटेलाल के पुत्र सर्वेश व रवि पंजाब के अमृतसर में मजदूरी करते है। प्रभारी निरीक्षक आरके रावत ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

