शाहजहांपुर में रामगंगा ने शुरू किया कटान, पहाड़पुर चिकटिया के पास पहुंचा पानी; 50 बीघा से अधिक भूमि पानी में समाई

संवाद सूत्र, मिर्जापुर (शाहजहांपुर)। रामगंगा का जलस्तर घट चुका है, लेकिन सामान्य स्थिति में बह रही नदी ने कटान शुरू कर दिया है। जिस कारण इसके किनारे बसे पहाड़पुर चिकटिया गांव में 50 बीघा से अधिक भूमि नदी में समा चुकी है। यहां बसे 140 परिवारों के आशियानों के पानी में समाने का डर बढ़ गया है। अब तक 50 बीघा भूमि नदी में समा चुकी है। मुख्य सड़क व परिषदीय विद्यालय को भी खतरा हो गया है।

प्रतिवर्ष रामगंगा में आने वाली बाढ़ के कारण इसके किनारे बसे कीलापुर, मौजमपुर, पाहरुआ, हरिहरपुर, बीघापुर, सिठौली, पहाड़पुर चिटिया, कुनिया शाहनजीरपुर, भरतापुर आदि गांव प्रभावित होते हैं। पिछले 15 वर्षाें में सैंकड़ों बीघा जमीन कटकर नदी में समा चुकी है। इस बार अगस्त व सितंबर में आई बाढ़ के कारण कई गांव जलमग्न हुए थे, लेकिन पानी कम होने के बाद अब नदी ने कटान शुरू कर दिया है। नदी का पानी पहाड़पुर चिकटिया गांव की ओर बढ़ने लगा है।

कटान के कारण सड़क प्रभावित हुई तो यहां के 140 परिवारों के सामने संकट आ जाएगा। मुकद्दम, जीत सिंह, विजेंद्र सिंह कुशवाहा, जुगेंद्र आदि ने प्रशासन से कटान रोकने के लिए ठोस व्यवस्था कराने की मांग की है।

रामगंगा के कटान के कारण पूरी पूरी रात जागकर ही कट रही है। प्रतिवर्ष बाढ़ का संकट झेलते हैं, लेकिन शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है।- पृथ्वीराज

इससे पहले भी गांव में पांच बार कटान हो चुका है। तमाम परिवारो को यहां से विस्थापित होना पड़ा। इस बार की स्थिति देख डर लग रहा है।-नन्दराम

इस बार भी पचास बीघा से अधिक भूमि का कटान हो चुका है। फसलें बाढ़ में पहले ही बर्बाद हो गई हैं। नदी का रुख गांव की ओर हो गया है। -रामसरन

प्रति वर्ष होने वाले कटान से बचाव के लिए कई बार शासन प्रशासन को तटबंध बनाने के लिए पत्र लिखा गया, लेकिन अब तक ध्यान नहीं दिया गया। -विजेंद्र सिंह कुशवाहा

मैं अभी अवकाश पर हूं। मौके पर किसी अधिकारी को भेजा जाएगा। यहां होने वाले प्रभावी इंतजाम के लिए डीएम को भी पत्र लिखकर अवगत कराया जाएगा।-अभिषेक प्रताप सिंह, एसडीएम कलान

