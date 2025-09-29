शाहजहांपुर से पकड़ा गया आइएमसी का जिलाध्यक्ष नदीम! बरेली में उपद्रव के बाद लिखी गई FIR तो हो गया था फरार

बरेली में अफवाह फैली कि उपद्रव के आरोपी आईएमसी के जिलाध्यक्ष नदीम को शाहजहांपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है लेकिन बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव में नदीम का हाथ था। उसने व्हाट्सएप से लोगों को बुलाया था और दंगे के समय संदेश भेजे थे। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

जागरण संवाददाता, बरेली। देर रात उपद्रव के आरोपित आईएमसी के जिला अध्यक्ष नदीम को शाहजहांपुर से पकड़ने की चर्चा हुई। बताया गया कि पुलिस ने नदीम को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, इस बारे में पुलिस ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। उनका यही कहना था कि अभी तक इस बारे में कोई अपडेट नहीं हैं।

जुमे की नमाज के बाद शुक्रवार को हुए उपद्रव में पुलिस ने पांच थानों में 10 प्राथमिकी लिखी। जिनमें कई प्राथमिकी में आइएमसी के जिला अध्यक्ष नदीम को भी आरोपित बनाया गया। पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि मौलाना के साथ उपद्रव कराने में नदीम का भी प्रमुख हाथ था। उसी के वाट्स-एप से कई लोगों को फोन कर उपद्रवियों को बुलाया गया।