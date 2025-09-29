Language
    शाहजहांपुर से पकड़ा गया आइएमसी का जिलाध्यक्ष नदीम! बरेली में उपद्रव के बाद लिखी गई FIR तो हो गया था फरार

    By Rajnesh Saxena Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:24 PM (IST)

    बरेली में अफवाह फैली कि उपद्रव के आरोपी आईएमसी के जिलाध्यक्ष नदीम को शाहजहांपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है लेकिन बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव में नदीम का हाथ था। उसने व्हाट्सएप से लोगों को बुलाया था और दंगे के समय संदेश भेजे थे। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी।

    जागरण संवाददाता, बरेली। देर रात उपद्रव के आरोपित आईएमसी के जिला अध्यक्ष नदीम को शाहजहांपुर से पकड़ने की चर्चा हुई। बताया गया कि पुलिस ने नदीम को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, इस बारे में पुलिस ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। उनका यही कहना था कि अभी तक इस बारे में कोई अपडेट नहीं हैं।

    जुमे की नमाज के बाद शुक्रवार को हुए उपद्रव में पुलिस ने पांच थानों में 10 प्राथमिकी लिखी। जिनमें कई प्राथमिकी में आइएमसी के जिला अध्यक्ष नदीम को भी आरोपित बनाया गया। पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि मौलाना के साथ उपद्रव कराने में नदीम का भी प्रमुख हाथ था। उसी के वाट्स-एप से कई लोगों को फोन कर उपद्रवियों को बुलाया गया।

    जिस वक्त उपद्रव हो रहा था उस वक्त भी संदेश भेजे गए। इस दंगे में उसकी भूमिका से पर्दा हटा तो आरोपित फरार हो गया। वह दो दिनों तक लापता रहा। पुलिस व एसओजी की टीमें लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थीं, लेकिन वह कहां था इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। इसी बीच रविवार रात चर्चा हुई कि नदीम को पुलिस ने शाहजहांपुर से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, इस बारे में अधिकारियों कोई पुष्टि नहीं की।

