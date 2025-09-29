बरेली में जिसने किया था CAA-NRC का विरोध वे भी रडार पर, उपद्रव से जुड़ रहा इन मोहल्लों के लोगों का नाम

बरेली में सीएए-एनआरसी का विरोध करने वाले लोग पुलिस के रडार पर हैं क्योंकि हिंसा में शामिल होने का संदेह है। पुलिस पुराने मामलों की जांच कर रही है जिसमें मौलाना तौकीर रजा समेत 53 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। सीसीटीवी फुटेज से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है ताकि दोषियों को पकड़ा जा सके।

जागरण संवाददाता, बरेली। सीएए एनआरसी का विरोध करने वालों का भी कनेक्शन इस उपद्रव से जुड़ रहा है। पुलिस का मानना है कि जिन क्षेत्रों के लोगों ने सीएए-एनआरसी का विरोध किया था, उन्हीं क्षेत्रों से यह उपद्रव करने वाले भी आए थे।

इसलिए अब पुलिस ने सीएए-एनआरसी के पुराने सभी मामलों में आरोपितों की तलाश तेज कर दी है। जिले में सीएए-एनआरसी का विरोध करने वाले मौलाना तौकीर रजा समेत 53 लोगों के विरुद्ध अलग-अलग थानों में प्राथमिकी लिखी गई थी। पुलिस के मुताबिक, मौलाना तौकीर रजा के विरुद्ध कोतवाली में सीएए-एनआरसी के विरोध का भी एक मामला पंजीकृत है। इसके अलावा संभल में भी विरोध करने पर एक प्राथमिकी लिखी गई थी। इस उपद्रव की जब जांच की गई तो सामने आया कि उपद्रव में जो भी लोग शामिल थे।

इनमें अधिकांश वह लोग थे, जिन्होंने सीएए-एनआरसी का भी विरोध किया था। इसलिए पुलिस ने जब सीएए-एनआरसी का विरोध करने वालों की जानकारी निकलवाई तो 53 लोगों के नाम सामने आए। अब पुलिस ने उन सभी को भी रडार पर ले लिया है।