    बरेली में जिसने किया था CAA-NRC का विरोध वे भी रडार पर, उपद्रव से जुड़ रहा इन मोहल्लों के लोगों का नाम

    By Rajnesh Saxena Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 12:54 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, बरेली। सीएए एनआरसी का विरोध करने वालों का भी कनेक्शन इस उपद्रव से जुड़ रहा है। पुलिस का मानना है कि जिन क्षेत्रों के लोगों ने सीएए-एनआरसी का विरोध किया था, उन्हीं क्षेत्रों से यह उपद्रव करने वाले भी आए थे।

    इसलिए अब पुलिस ने सीएए-एनआरसी के पुराने सभी मामलों में आरोपितों की तलाश तेज कर दी है। जिले में सीएए-एनआरसी का विरोध करने वाले मौलाना तौकीर रजा समेत 53 लोगों के विरुद्ध अलग-अलग थानों में प्राथमिकी लिखी गई थी।

    पुलिस के मुताबिक, मौलाना तौकीर रजा के विरुद्ध कोतवाली में सीएए-एनआरसी के विरोध का भी एक मामला पंजीकृत है। इसके अलावा संभल में भी विरोध करने पर एक प्राथमिकी लिखी गई थी। इस उपद्रव की जब जांच की गई तो सामने आया कि उपद्रव में जो भी लोग शामिल थे।

    इनमें अधिकांश वह लोग थे, जिन्होंने सीएए-एनआरसी का भी विरोध किया था। इसलिए पुलिस ने जब सीएए-एनआरसी का विरोध करने वालों की जानकारी निकलवाई तो 53 लोगों के नाम सामने आए। अब पुलिस ने उन सभी को भी रडार पर ले लिया है।

    साथ ही उनकी हर एक्टिविटी पर निगरानी की जा रही है। साथ ही सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की जा रही कि इस उपद्रव में तो वह शामिल नहीं थे।

    इन क्षेत्रों में हुआ था सीएए-एनआरसी का विरोध

    खुफिया एजेंसियों के रिपोर्ट के अनुसार शहर के दर्जन भर से अधिक क्षेत्रों में सीएए-एनआरसी का विरोध किया जा किया गया था। इसमें कोतवाली क्षेत्र में मठ, आलमगिरीगंज, बीबी की मस्जिद क्षेत्र, आजमनगर, बांसमंडी, कुतुबखाना और नावल्टी था।

    प्रेमनगर में भूड़, गुलाबनगर, चाहबाई, अशरफ खां छावनी, कैंट में ठिरिया निजावत खां, नबी नगर, उमरिया, बारादरी में श्यामगंज, शहदाना, चक महमूद, हजियापुर, सैलानी, जगतपुर था। सीबीगंज में तिलियापुर, महेशपुर अटरिया, बिधौलिया और इज्जतनगर में पतरापुर, करमपुर, और शिकारपुर था। इसी तरह से किला में जखीरा बाकरगंज और सौदगरान था।