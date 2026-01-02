अधूरी रह गई 17 दिन की पावन यात्रा; हरिद्वार से अयोध्या जा रहे श्रद्धालुओं की बस ट्रक में घुसी, एक की मौत

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। हाईवे पर गडढे की आशंका में ट्रक चालक के अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे पीछे से श्रद्धालुओं को लेकर आ रही डबल डेकर बस उसमें घुस गई। गुजरात के राजकोट निवासी परिचालक मुकेश भाई की मृत्यु हो गई जबकि दो श्रद्धालु घायल हो गए जिनका मेडिकल कालेज में इलाज चल रहा है। पुलिस ने दूसरी बस से श्रद्धालुओं को अयोध्या भिजवाया। ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया।

गुजरात के पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़ जिले के 45 लोग 22 दिसंबर को 17 दिन की धार्मिक यात्रा पर डबल डेकर बस से निकले थे। बस में महिलाओं समेत करीब 45 श्रद्धालु सवार थे। राजकोट के जैतपुर गांव निवासी मुकेश भाई बस में परिचालक थे। हरिद्वार होते हुए यह सभी शुक्रवार सुबह करीब करीब साढ़े चार बजे रोजा क्षेत्र के अटसलिया ब्रिज के पास पहुंचे थे।

वहां आगे चल रहे एक ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए। जिससे बस पीछे से घुस गई। परिचालक मुकेश भाई, जूनागढ़ जिले के सिल क्षेत्र के मेखड़ी गांव निवासी हुपत भाई, पोरबंदर जिले के आदित्याना गांव निवासी बिक्कू भाई घायल हो गए। जबकि चार अन्य को मामूली चोटें लगी। पुलिस ने इन सभी को मेडिकल कालेज भेजा। मुकेश भाई को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया जबकि हुपत भाई व बिक्कू भाई को भर्ती कराया गया।

अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद वापस भेज दिया गया। ट्रक चालक को पुलिस ने पकड़ लिया। उसने बताया कि वह राइस मिल जा रहा था। उसको सड़क पर गड्ढे का आभास हुआ, जिस पर ब्रेक लगा दिए। हालांकि वहां गड्ढा नहीं था। दोपहर में परिवहन विभाग ने अयोध्या तक के लिए बस का इंतजाम कराया। जिसके बाद सभी श्रद्धालुओं को अयोध्या भेजा गया। वहां से सभी लोग ट्रेन से गुजरात चले जाएंगे।

अलाव के सहारे बैठे रहे श्रद्धालु हादसे के बाद पुलिस ने घायलों को मेडिकल कालेज भिजवाने के बाद मौके पर अलाव का इंतजाम कराया। जिसके सहारे कई घंटे सभी बैठे रहे। इसके बाद ढाबे पर सभी को खाना खिलाने के बाद अयोध्या भिजवाया गया।

चालक की बात बस गुजरात के अमरेली जिले के बक्सरहा गांव निवासी रज्जाक भाई चला रहे थे। उन्होंने बताया कि जिस जगह पर हादसा हुआ था वहां अंधेरा था। जिस वजह से ट्रक ठीक से दिखाई नहीं दिया। हल्का कोहरा भी गिर रहा था। ट्रक के पास पहुंचने पर तेजी से मोड़ने का प्रयास किया लेकिन उसके बाद भी कुछ हिस्सा ट्रक में घुस गया।

अधूरी रह गई धार्मिक यात्रा बस में सवार जूनागढ़ के सिल क्षेत्र निवासी जगदीश भाई ने बताया कि 22 दिसंबर से 17 दिन की धार्मिक यात्रा पर सभी लोग निकले थे। गुरुवार को हरिद्वार से अयोध्या जाने के लिए निकले थे। वहां से काशी, प्रयागराज, चित्रकूट, उज्जैन, कालेश्वर होते हुए वापस घर जाना था लेकिन हादसे की वजह से धार्मिक यात्रा अधूरी रह गई।