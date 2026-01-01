खाकी पर हमला: 11 मुकदमों वाले अपराधी ने परिवार संग मिलकर पुलिस को दौड़ाया, वर्दी फाड़ी, 5 गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। जिला बदर सुमित गुप्ता को गिरफ्तार करने गए पुलिसकर्मियों की उसने अपने स्वजन के साथ मिलकर पिटाई करते हुए वर्दी फाड़ दी। पुलिस ने जिला बदर उसकी पत्नी समेत पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चौक कोतवाली क्षेत्र के हुंडाल खेल मुहल्ला निवासी सुमित गुप्ता पर मारपीट, जुआ समेत 11 मुकदमें दर्ज हैं।

20 अक्टूबर को उसे एडीएम वित्त एवं राजस्व ने गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर किया था, लेकिन वह निर्धारित समयावधि पूरी किए बिना ही घर में रह रहा था। बुधवार को चौक कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि वह तीसरी पत्नी मोनी के साथ काशीराम कालोनी में रह रहा है।

उपनिरीक्षक भूपेंद्र राणा, उपनिरीक्षक ललित शर्मा, उपनिरीक्षक विजयदीप टीम के साथ गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे। काशीराम कालोनी के ब्लाक नंबर 23 में चौथी मंजिल के कमरा नंबर 366 में पुलिसकर्मी पहुंचे, तो सुमित व पत्नी समेत कई लोग लाठी-डंडे लेकर बाहर निकले। उन लोगों ने पुलिसकर्मियों की पिटाई शुरू कर दी।

आरोप है कि इन लोगों ने वर्दी भी फाड़ दी। कई लोग जान से मारने की धमकी देकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गए। पुलिसकर्मियों ने सुमित व पत्नी मोनी, कांशीराम कालोनी निवासी नन्ही देवी, रोली, अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया। सुमित के विरुद्ध 11 मुकदमे दर्ज हैं। इन सभी आरोपितों को जेल भेज दिया गया। जबकि अन्य आरोपितों की तलाश की जा रही है।

पुलिस पर पहले भी हो चुके हमले जिन लोगों पर दूसरों को सुरक्षित माहौल देने की जिम्मेदारी है, उन पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। जुलाई 2025 में अल्हागंज के बगिया द्वितीय मुहल्ले में पुलिसकर्मियों की पिटाई कर वर्दी फाड़ दी गई थी। पुवायां क्षेत्र के हर्रैया गांव में 14 सितंबर 2024 रात लूटपाट के आरोपी को पकड़ने के दौरान पुलिसकर्मियों की पिटाई कर दी गई थी।

आरोपित भी मौके से भाग गए थे। 16 जून 2024 को सिंधौली क्षेत्र के बिजलीखेड़ा गांव में नाली विवाद की सूचना पर उपनिरीक्षक टीम के साथ गए थे। पुलिसकर्मियों पर एक पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया था। उपनिरीक्षक व दो सिपाहियों की लाठी-डंडों से दौड़ा दौड़ा कर न सिर्फ पिटाई की गई थी बल्कि उनकी नेम प्लेट तोड़ने के साथ ही वर्दी भी फाड़ दी थी।

सिंधौली क्षेत्र में ही 19 मई 2024 में कमरे में बंधक बनाई गई युवती को छुड़ाने पहुंचीं पुलिस की पिटाई कर दी गई थी। इसी तरह अन्य घटनाएं हो चुकी हैं। अपराधियों को पकड़ने तक के लिए कई बार पुलिस को मुठभेड़ करनी पड़ी।