भाग रहे बदमाशों को पुलिस का 'रिटर्न गिफ्ट': घुटनों पर आए अपराधी, सलाखों के पीछे ठिकाना

अजयवीर सिंह, जागरण, शाहजहांपुर। अपराध नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री योगी की पुलिस ने जिले में सख्त रुख अपना रखा है। जरूरत पड़ने पर गोली मारने में भी देर नहीं लगाती है। इस वर्ष पुलिस की 15 बार बदमाशों से मुठभेड़ हुई जिसमे पुलिस ने एक लुटेरे के सीने में गोली मार दी। जबकि अन्य को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले में एसपी कोई भी तैनात रहा हो लेकिन लक्ष्य सभी का एक ही अपराधियों को कड़ा सबक सिखाकर अपराध पर नियंत्रण करना रहा। पुलिस अपने इस मकसद में कामयाब भी हो रही है। जिस वजह से संगठित व बड़े अपराधों पर भी अंकुश लगा है। गत वर्ष 12 बार पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। जिसमे चार पुलिसकर्मी भी बदमाशों की गोली से घायल हुए।

मुठभेड़ में हरदोई, पीलीभीत समेत कई अन्य जिलों के बदमाशाें को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया जो लूट, चोरी, गोकाशी जैसी घटनाओं में शामिल रहे। अपराधियों के प्रति इस तरह के सख्त रुख से लोगों का विश्वास भी पुलिस के प्रति पहले से मजबूत हुआ है। इसके अलावा पुरस्कार घोषित बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए भी जिले में विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की गई।

29 इनामी गिरफ्तार जिले में इस वर्ष 29 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। जिसमे 16 बदमाशों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। इन सभी को जेल भेजा गया। इसके अलावा 10 हजार के पांच इनामी भी जेल भेजे गए। पुलिस की सख्ती से पांच ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। जबकि दो इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय से स्टे मिल गया।