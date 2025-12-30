भाग रहे बदमाशों को पुलिस का 'रिटर्न गिफ्ट': घुटनों पर आए अपराधी, सलाखों के पीछे ठिकाना
शाहजहांपुर पुलिस ने इस साल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जिले में 15 बार बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक लुटेरे को सीने में गोली लगी, जबकि ...और पढ़ें
अजयवीर सिंह, जागरण, शाहजहांपुर। अपराध नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री योगी की पुलिस ने जिले में सख्त रुख अपना रखा है। जरूरत पड़ने पर गोली मारने में भी देर नहीं लगाती है। इस वर्ष पुलिस की 15 बार बदमाशों से मुठभेड़ हुई जिसमे पुलिस ने एक लुटेरे के सीने में गोली मार दी। जबकि अन्य को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
जिले में एसपी कोई भी तैनात रहा हो लेकिन लक्ष्य सभी का एक ही अपराधियों को कड़ा सबक सिखाकर अपराध पर नियंत्रण करना रहा। पुलिस अपने इस मकसद में कामयाब भी हो रही है। जिस वजह से संगठित व बड़े अपराधों पर भी अंकुश लगा है। गत वर्ष 12 बार पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। जिसमे चार पुलिसकर्मी भी बदमाशों की गोली से घायल हुए।
मुठभेड़ में हरदोई, पीलीभीत समेत कई अन्य जिलों के बदमाशाें को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया जो लूट, चोरी, गोकाशी जैसी घटनाओं में शामिल रहे। अपराधियों के प्रति इस तरह के सख्त रुख से लोगों का विश्वास भी पुलिस के प्रति पहले से मजबूत हुआ है। इसके अलावा पुरस्कार घोषित बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए भी जिले में विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की गई।
29 इनामी गिरफ्तार
जिले में इस वर्ष 29 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। जिसमे 16 बदमाशों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था। इन सभी को जेल भेजा गया। इसके अलावा 10 हजार के पांच इनामी भी जेल भेजे गए। पुलिस की सख्ती से पांच ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। जबकि दो इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद न्यायालय से स्टे मिल गया।
अब तक की पुलिस की कार्रवाई
- 28 दिसंबर को चौक पुलिस ने निगोही के ककरा मुहल्ला निवासी गैंग्सटर सईद उर्फ बंजारा को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। उस पर 68 मुकदमें दर्ज है।
- 24 नवंबर को खुटार पुलिस ने मुठभेड़ में पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्र के ढका गांव निवासी भूरे खां, पूरनपुर के रजागंज मुहल्ला निवासी जफर के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। भूरे पर 21 जबकि जफर पर 13 मुकदमें दर्ज।
- 21 नवंबर को मीरानपुर कटरा में पुलिस ने 10 हजार के इनामी गोतस्कर पर कांट क्षेत्र के कमलनैनपुर गांव निवासी शानू को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। उस पर गोकशी समेत 18 प्राथमिकी दर्ज है।
- 16 नवंबर को सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस ने हरदोई के ही अटवा असी गांव निवासी अब्बास गाजी को गिरफ्तार किया। उसके पैर में गोली लगी। कई अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया गया।
- 11 नवंबर को खुटार पुलिस ने गोकशी प्रकरण में शामिल क्षेत्र के जादमपुर कला गांव निवासी मुजीबुर्रहमान उर्फ नेता को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया था।
अपराध पर तेजी से अंकुश लग रहा है, जिस वजह से लोगों का पुलिस पर विश्वास भी मजबूत हुआ है। मुठभेड़ में भी पुलिस ने अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। अपराध नियंत्रण के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
- राजेश द्विवेदी, एसपी
