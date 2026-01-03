Language
    पंचायत चुनाव का 'सेमीफाइनल': शाहजहांपुर में बीजेपी उन्हीं को बनाएगी उम्मीदवार, जो सर्वे में निकलेंगे 'सिकंदर'

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:45 AM (IST)

    शाहजहांपुर में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हैं, जिसे भाजपा विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रही है। पार्टी इस बार मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उता ...और पढ़ें

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    अंबुज मिश्र, जागरण, शाहजहांपुर। नए साल के साथ ही पंचायत चुनाव की तैयारियों ने भी जोर पकड़ लिया है। अनन्तिम मतदाता सूची तैयार हो चुकी है। आरक्षण तय होना बाकी है, लेकिन जिन्हें इस सियासी रण में उतरना है उन्होंने मतदाताओं को साधना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले इस चुनाव को राजनीतिक दल सेमीफाइनल के तौर पर ले रहे हैं।

    यही कारण है कि उन्हाेंने भी गांवों में सक्रियता बढ़ा दी है। चुनाव में सिंबल पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे या फिर उन्हे समर्थन दिया जाएगा इसको लेकर अभी किसी भी राजनीतिक दल ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो गत चुनाव में किसी को अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, लेकिन समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीते थे।

    इस बार रणनीति तो तय नहीं है, लेकिन पार्टी ने जिस तरह से गांव-गांव सर्वे शुरू कराए हैं उसको देखकर माना जा रहा है कि पार्टी इस चुनाव को हल्के में नहीं लेगी। गत चुनाव में पार्टी ने सिंबल नहीं दिया था, लेकिन इस बार प्रत्याशी उतारे तो जिला पंचायत सदस्य व प्रधान पद पर एक-एक प्रत्याशी का चयन कसौटी पर कसने के बाद ही होगा।

    इसके लिए उन्हीं चेहरों पर विचार होगा, जिनकी सर्वे रिपोर्ट पक्ष में होगी। अच्छी छवि के साथ-साथ मजबूत बायोडाटा व व्यापक सोशल दायरा भी चयन का आधार बनेगा। दावेदारों की स्क्रीनिंग, साक्षात्कार के साथ ही उनकी इंटरनेट मीडिया पर सक्रियता, क्षेत्र में लोकप्रियता व पार्टी के अभियानों में किए कार्य का भी मूल्यांकन होगा।

    पार्टी की ओर से पंचायत चुनाव के लिए जिला व महानगर पंचायत संयोजक बनाए जा चुके हैं। दोनों के साथ दो-दो सह संयोजक भी बनाए गए हैं। पूरी प्रकिया इन संयोजकों के माध्यम से ही संपन्न कराई जाएगी, ताकि जिसे प्रत्याशी बनाया या समर्थन दिया जा रहा है उसमें पारदर्शिता बनी रहे।

     

    अभी हम लोग एसआइआर में नए मतदाताओं के वोट बनवाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पंचायत चुनाव की तैयारियां भी साथ में चल रही हैं। इसके लिए सर्वे हो रहा है। पार्टी का समर्थन या सिंबल पाने के लिए दावेदारों के सामने प्रक्रिया होगी, जिसमें उनकी क्षेत्र में पकड़ से लेकर सक्रियता को भी देखा जाएगा। ताकि परिणाम शत प्रतिशत रहे, जनता को बेहतर जनप्रतिनिधि मिल सके।

    - शिल्पी गुप्ता, महानगर अध्यक्ष भाजपा


