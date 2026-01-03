पंचायत चुनाव का 'सेमीफाइनल': शाहजहांपुर में बीजेपी उन्हीं को बनाएगी उम्मीदवार, जो सर्वे में निकलेंगे 'सिकंदर'

अंबुज मिश्र, जागरण, शाहजहांपुर। नए साल के साथ ही पंचायत चुनाव की तैयारियों ने भी जोर पकड़ लिया है। अनन्तिम मतदाता सूची तैयार हो चुकी है। आरक्षण तय होना बाकी है, लेकिन जिन्हें इस सियासी रण में उतरना है उन्होंने मतदाताओं को साधना शुरू कर दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले इस चुनाव को राजनीतिक दल सेमीफाइनल के तौर पर ले रहे हैं।

यही कारण है कि उन्हाेंने भी गांवों में सक्रियता बढ़ा दी है। चुनाव में सिंबल पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे या फिर उन्हे समर्थन दिया जाएगा इसको लेकर अभी किसी भी राजनीतिक दल ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो गत चुनाव में किसी को अधिकृत प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, लेकिन समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीते थे।

इस बार रणनीति तो तय नहीं है, लेकिन पार्टी ने जिस तरह से गांव-गांव सर्वे शुरू कराए हैं उसको देखकर माना जा रहा है कि पार्टी इस चुनाव को हल्के में नहीं लेगी। गत चुनाव में पार्टी ने सिंबल नहीं दिया था, लेकिन इस बार प्रत्याशी उतारे तो जिला पंचायत सदस्य व प्रधान पद पर एक-एक प्रत्याशी का चयन कसौटी पर कसने के बाद ही होगा।

इसके लिए उन्हीं चेहरों पर विचार होगा, जिनकी सर्वे रिपोर्ट पक्ष में होगी। अच्छी छवि के साथ-साथ मजबूत बायोडाटा व व्यापक सोशल दायरा भी चयन का आधार बनेगा। दावेदारों की स्क्रीनिंग, साक्षात्कार के साथ ही उनकी इंटरनेट मीडिया पर सक्रियता, क्षेत्र में लोकप्रियता व पार्टी के अभियानों में किए कार्य का भी मूल्यांकन होगा।