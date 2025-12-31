मेडिकल हब बनेगा शाहजहांपुर, जल्द शुरू होगा मंडल का पहला आधुनिक नर्सिंग कॉलेज, शिक्षा और इलाज का नया संगम

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। नव वर्ष बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात लेकर आ रहा है। इस वर्ष नर्सिंग की पढ़ाई अपने भवन के नीचे होगी। अब गंभीर मरीजों को उपचार के लिए लखनऊ, बरेली या दिल्ली ले जाने की जरूरत नहीं होगी। राजकीय मेडिकल कालेज में ही 50 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट का 30 प्रतिशत शेष काम रह गया है। पूरा होते ही संचालन शुरू हो जाएगा।

इसी तरह स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, 40 बेड की इमरजेंसी समेत कई अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलना शुरू हो जाएंगी। चिकित्सा क्षेत्र में जिले की तस्वीर तेजी से बदल रही है। मेडिकल कालेज बनने के बाद मंडल के पहले नर्सिंग कालेज की सौगात भी जिले को मिली। वर्ष 2023 में 60 सीटों पर नर्सिंग की पढ़ाई मेडिकल कालेज परिसर में शुरू करा दी गई थी।

इसके बाद 16 करोड़ की लागत से नर्सिंग कालेज का निर्माण कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम ने शुरू कर दिया था। करीब दो माह में यह निर्माण कार्य पूरा होने के बाद नर्सिंग की पढ़ाई भी वहीं शुरू करा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त पुराने ड्रग वेयर हाउस को तोड़कर वर्ष 2024-25 में 16 करोड़ छह लाख की लागत से 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण कार्यदायी संस्था यूपी सिडको के जरिये शुरू कराया गया था।

करीब 70 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है। जबकि शेष कार्य के लिए आठ करोड़ छह लाख रुपये की जरूरत है। यह बजट मिलते ही करीब तीन माह के अंदर शतप्रतिशत काम पूरा कराकर इसका संचालन होने का दावा किया जा रहा है। यानी नये वर्ष पर सर्जरी, गर्भवती महिला के गंभीर होने की स्थिति में डिलीवरी टेबल, बेड, वेंटीलेटर बेड, डायलिसिस बेड आदि की सुविधा इसी यूनिट में मिलना शुरू हो जाएगी।

40 बेड की तैयार हो रही इमरजेंसी मेडिकल कालेज में विस्तारीकरण का काम भी चल रहा है। इसमें 3.8 करोड़ की लागत से 40 बेड की इमरजेंसी तैयार की जा रही है। ताकि गंभीर मरीजों को बिना देर किए बेहतर उपचार मिल सके। यह काम भी नये वर्ष में पूरा हो जाएगा।