पति ने साथ में नहीं खाया खाना, गर्भवती पत्नी ने दी जान; पांच महीने पहले ही हुई थी शादी

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। तिलहर के प्रहलादपुर गांव में पांच दिन पहले जहरीला पदार्थ खाने वाली गर्भवती महिला की शुक्रवार को इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पति ने कहा साथ में खाना न खाने की वजह से पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया था, जबकि मृतका के पिता ने बेटी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

प्रहलादपुर गांव निवासी वीरपाल की पत्नी रचना तीन माह गर्भ से थीं। 22 सितंबर को रचना ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। तब से उनका एक मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा था। शुक्रवार को रचना की मृत्यु हो गई। रचना के पिता पीलीभीत के सुनगढ़ी क्षेत्र के गुटैया गांव निवासी जगजीवन ने बताया कि पांच माह पहले बेटी की शादी की थी।

आरोप है कि बेटी को ससुराल में आये दिन प्रताड़ित किया जा रहा था। 15 दिन पहले रचना मायके आई थी, लेकिन वीरपाल ने फोन पर गाली-गलौज कर दूसरे दिन ही वापस बुला लिया था। बेटी जब मायके आई थी तब उसके पास सिर्फ 20 रुपये थे। जबकि पति वीरपाल ने बताया कि वह पत्नी के साथ में ही हमेशा खाना खाते थे। 22 सितंबर को खेत पर ट्रैक्टर से धान लेने चले गए थे। वहां देर हो जाने पर साथ में आये अपने साथी के पास ही दो पराठे खा लिए थे। घर पहुंचने पर यह कहकर खाना खाने से मना कर दिया था कि खाकर आये हैं, जिस वजह से भूख नहीं है। इससे नाराज होकर पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया था।