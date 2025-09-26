Language
    'हमने आयुष से शादी कर ली है, परिवार वाले दोनों को जान से मार देंगे', लापता हुई युवती ने लगाई सुरक्षा की गुहार

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:58 PM (IST)

    शाहजहांपुर के कटरा की मोनम 21 दिन पहले लापता हो गई थी जिसने अब बरेली के आयुष से प्रेम विवाह कर लिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर उसने परिवार से जान का खतरा बताया है। मोनम ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है और कटरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवती को सुरक्षा का आश्वासन दिया है।

    युवती ने वीड‍ियो वायरल कर लगाई सुरक्षा की गुहार।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। 21 दिन पूर्व घर से लापता हुई कटरा निवासी मोनम ने बरेली के आयुष से प्रेम विवाह कर लिया। शुक्रवार को उसने इंटरनेट मीडिया पर अपने पति के साथ वीडियो प्रसारित किया, जिसमें कहा कि स्वजन दोनों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर उन लोगों को कुछ हुआ तो परिवार वालों पर कार्रवाई की जाए। इस मामले में तहरीर भी कटरा थाने पर भेजी है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    मीरानपुर कटरा की रामनगर कालोनी निवासी मोनम पांडेय छह सितंबर को घर से लापता हो गई थी। स्वजन ने इस मामले में उसकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। जिसके बाद से उसकी तलाश चल रही थी। शुक्रवार को मोनम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसमें साथ दिख रहे युवक का परिचय अपने पति बरेली के बिथरी चैनपुर निवासी आयुष भारद्वाज के रूप में करा रही है।

    मोनम ने बताया कि वह छह सितंबर को आयुष के साथ चली आई थी। दोनों ने आठ सितंबर को एक मंदिर में शादी कर ली थी। इसके बाद से परिवार वाले उसे व उसके पति को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वे दोनों लोग काफी डरे हुए हैं। सोनम ने वीडियो में यह नहीं बताया कि वे लोग इस समय कहां पर हैं।

    कटरा थाने की कार्यवाहक प्रभारी प्रशिक्षु सीओ आकृति पटेल ने बताया कि मोनम की ओर से एक तहरीर भी कटरा पुलिस काे मिली है। उन्होंने बताया कि युवती से बात हुई है। वह बालिग है, उसे सुरक्षा का आश्वासन देते हुए थाने बुलाया गया है। यहां आने पर उसके बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

