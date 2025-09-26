शाहजहांपुर: दावत में न बुलाने पर युवक की गोली मारकर हत्या, प्रधान के पति ने दिया वारदात को अंजाम
शाहजहांपुर में नामकरण संस्कार की दावत में न बुलाने पर प्रधान के पति ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। तिलहर के मोहनपुर गांव में अवनीश कुमार के बेटे के नामकरण संस्कार में सुखदेव वर्मा को नहीं बुलाया गया था जिससे नाराज होकर उसने गाली गलौज की और अवनीश को गोली मार दी।
जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बच्चे के नामकरण संस्कार की दावत में न बुलाने से नाराज प्रधान के पति ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहां मौजूद लोगों ने आरोपित को पकड़कर पिटाई कर दी, उसे मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया।
तिलहर के मोहनपुर गांव निवासी अवनीश कुमार के बेटे की गुरुवार रात नामकरण संस्कार की दावत थी। अवनीश ने प्रधान सुशीला देवी के पति सुखदेव वर्मा को दावत में आमंत्रित नहीं किया था।
इससे नाराज सुखदेव देर रात जहां दावत चल रही थी, वहां तमंचा लेकर पहुंच गया। उसने स्वयं को न बुलाए जाने को लेकर गाली गलौज शुरू कर दी।
अवनीश ने विरोध किया तो गोली मार दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोगों ने आरोपित को पकड़ लिया। तमंचा छीनकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। जिससे वह घायल हो गया।
दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया जहां अवनीश को मृत घोषित कर दिया गया। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि सुखदेव की हालत गंभीर बनी हुई है।
