    परीक्षा देकर लौट रहे भाईयों को रांग साइड से आ रहे ट्रैक्टर ने रौंदा, हेलमेट न पहनना पड़ा भारी

    By Ambuj Kumar Mishra Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:37 PM (IST)

    शाहजहांपुर में हरदोई राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में बीएससी की परीक्षा देकर लौट रहे छात्र कुलदीप की मौत हो गई। गलत दिशा से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। हरदोई राजमार्ग पर गलत दिशा में दौड़ रही ट्रैक्टर-ट्राली ने शनिवार को छात्र कुलदीप की जान ले ली। उनके चचेरे रामनिवास की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों छात्र हरदोई से परीक्षा देकर घर लौट रहे थे। उन्होंने 120 किमी आवाजाही का सफर तय करने के लिए घर से बाइक उठाई मगर, हेलमेट नहीं लिया।

    वे ट्रैक्टर-ट्राली के टक्कर से छिटककर दूर जा गिरे, जिससे सिर में गंभीर चोट लगी। ट्रैक्टर चालक भी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए गलत दिशा में वाहन दौड़ा रहा था, किसी पुलिसकर्मी की उस पर निगाह नहीं गई। अब उसे तलाशा जा रहा है। हिसमाह गांव निवासी कुलदीप शनिवार सुबह को बाइक से शाहबाद के आदमपुर स्थित एबी सिंह डिग्री कालेज गए थे।

    स्वजन के अनुसार, भीषण ठंड होने के कारण उनसे कहा कि बस से चले जाएं मगर, अनसुनी कर दी। पूर्वाह्न 11 बजे परीक्षा समाप्त होने के बाद वे गांव लौट रहे थे। शाहजहांपुर-हरदोई फोरलेन राजमार्ग पर सूरतपुर गांव के पास गलत दिशा से आए ट्रैक्टर-ट्राली ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। वे लहूलुहान अवस्था में सड़क पर जा गिरे तो ट्रैक्टर छोड़कर चालक भाग गया।

    अन्य वाहन सवारों की सूचना पर पुलिस ने दोनों को राजकीय मेडिकल कालेज भेजा। वहां उपचार से पहले ही कुलदीप की मौत हो गई। रामनिवास का गंभीर हालत में उपचार चल रहा है। थाना प्रभारी उमेश कुमार मिश्र ने बताया कि कुलदीप के मोबाइल फोन से मिले नंबर के जरिये स्वजन तक सूचना भेजी। उनके स्वजन से तहरीर का इंतजार है, उसी आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ट्रैक्टर-ट्राली चालक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।

     

