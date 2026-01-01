GST SCAM: ट्रैक्टर की किस्त नहीं चुका पाया किसान, पर कागजों में कर डाला 150 करोड़ का धंधा!

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। कर चोरी के लिए बोगस फर्में आसान माध्यम बन गईं हैं। दूसरे के प्रपत्रों का प्रयोग करके, उनके नाम पर फर्म बनाकर कागजों पर करोड़ों रुपये का व्यापार दर्शाया जाता है। इसकी एवज में संबंधित दो से तीन प्रतिशत कमीशन दिया जाता है। इस तरह की फर्जी बिलिंग से राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

इसमें ऐसे लोग माध्यम बनाए जा रहे हैं जिनका असल कारोबार से दूर-दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। जिले की बात करें तो इस वर्ष यहां पर बोगस फर्म व उनसे फर्जी बिलिंग के कई मामले पकड़े जा चुके हैं, जिनमें शुरुआती जांच के दौरान ही 50 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी सामने आ चुकी है। आरोपितों पर प्राथमिकी व रिकवरी की प्रक्रिया चल रही है।

शनिवार को कांट के मरेना गांव निवासी जिन सूरजपाल सिंह के नाम पर महादेव इंटरप्राइजेज फर्म बनाकर आइटी सर्विस की आड़ में 150 करोड़ का कारोबार दिखाया गया। उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। 25 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट आइटीसी का इस पर लाभ लिया गया, लेकिन सूरजपाल ने लोन पर जो ट्रैक्टर लिया था उसकी पूरी किस्त ही नहीं चुका पाए हैं।

बताया कि 36 बीघा खेती है। बड़ा बेटा ज्ञानेंद्र 14 साल पहले दिल्ली के होटल में वेटर था। तबीयत खराब होने पर घर चला आया। अब भी बीमार रहता है। छोटा बेटा गोपाल सिंह दिल्ली के शाहदरा स्थित अपनी बहन सीतू सिंह व बहनोई अतुलेश सिंह के पास रहकर एलएलबी कर रह है। अतुलेश एक रेस्तरां में कैशियर है।

चार वर्ष पूर्व फर्म उन लोगों के कहने पर बनाई थी। उस समय बिल्डिंग मैटेरियल का काम करना था, लेकिन उधारी अधिक होने के कारण काम बंद हाे गया। कुर्रिया कलां मार्ग पर धर्म कांटा लगाया, वह भी नहीं चल सका। आइटी सर्विस के नाम पर इतना अधिक कारोबार दिखाकर कर चोरी किन लोगों ने की, इसकी जानकारी उनको नहीं है।