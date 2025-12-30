Language
    विकास की सुस्त रफ्तार: सीएम ग्रिड योजना के नाम पर दुकानदारों का व्यापार चौपट, जनता जाम से बेहाल

    By Eugesh Krishna Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 05:55 AM (IST)

    शाहजहांपुर में सीएम ग्रिड योजना के तहत ग्रीन रोड निर्माण कार्य में लापरवाही सामने आई है। 200 मीटर खुदाई के बाद काम रुका है, जिससे जलापूर्ति पाइपलाइन क ...और पढ़ें

    Hero Image

    खोदी गई सड़क और भरा पानी

    जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। निर्माण कार्यों में कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों की लापरवाही पर अंकुश नहीं लग रहा।इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शहर दूसरी ग्रीन रोड के लिए 15 दिन पहले करीब 200 मीटर खोदाई करने के बाद कोई झांकने तक नहीं पहुंचा।जबकि खोदाई के दौरान जलापूर्ति पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने गई थी। जिस कारण जाम की समस्या बनी रहती है।

    नगर निगम की ओर से मोहनगंज में अहमद उल्ला शाह पार्क से लिबास टेलर तक सीएम ग्रिड योजना के तहत ग्रीन रोड का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही दूसरी ग्रीन रोड का काम भी शुरू हो गया था, इसके लिए कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों की ओर से हाकी मैदान के आगे लाल इमली चौराहा की ओर जाने वाले रास्ते पर खोदाई प्रारंभ की।

    इसमें चबूतरे आदि को भी हटाया गया। लेकिन लगभग 200 मीटर खोदाई की गई और काम बंद हो गया। खोदाई के दौरान जलापूर्ति की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसका पानी खोदी हुई सड़क के गड्ढे में भर गया है और लगातार रोड पर बह रहा है।जिससे जहां सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों को फिसलने का डर बना रहता है, वहीं राहगीरों पर गंदे पानी के झींट पड़ते रहते हैं।

    ऐसे ही सड़क छोड़ने से सबसे ज्यादा परेशानी दुकानदारों को हो रही है, उनकी दुकानों पर ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे।जिससे उनका व्यापार चौपट हो गया है।वहीं सड़क संकरी होने से जाम भी लग रहा। इसके ग्रीन रोड का काम शुरू से ही धीमा पड़ता दिखाई दे रहा है।

    सोमवार को पड़ताल करने पर यहीं स्थिति देखने को मिली।सीएम ग्रिड योजना के तहत सदर बाजार से टाउनहाल रोड होकर हाकी मैदान से लाल इमली चौराहा होते हुए निशात रोड, शहीद उद्यान के सामने से शहीद द्वार तक ग्रीन रोड का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए लगभग एक किमी सड़क के निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

     

    कार्यदायी संस्था को खोदाई के दौरान क्षतिग्रस्त पाइप लाइन की मरम्मत कराने तथा कार्य को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए जाएंगे।इसके साथ ही खोदोई के कारण जाम की समस्या को ध्यान में रखकर काम में लापरवाही किसी भी रूप से बर्दाश्त नहीं होगी।

    - डा. बिपिन कुमार मिश्र, नगर आयुक्त


