पड़ोसी पर भरोसा पड़ा भारी! भाइयों के आधार-PAN से बनाई फर्जी कंपनी और उड़ाए ₹1.59 करोड़

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। दो भाइयों के नाम पर एक फर्जी फर्म बनाकर उनके बैंक खातों से डेढ़ करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया गया। राजस्थान के दो युवकों समेत नौ के विरुद्ध मीरानपुर कटरा थाने में प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई। पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मुख्य आरोपित को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। जिस वजह से बैंक खाते से रुपये कहां से आए और उनका क्या किया गया यह स्पष्ट नहीं हो पाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मीरानपुर कटरा के आतिशबाजान मुहल्ला निवासी पटाखा व्यापारी मोईद अली ने बुधवार देर रात प्राथमिकी दर्ज कराई। कहा पड़ोसी शोएब अली ने कुछ समय पहले एक कंपनी अपने नाम रजिस्टर्ड करने के लिए कहा था ताकि अच्छी आमदनी हो सके। शोएब ने कहा था कि वह अपना और अपने भाई फरीद अली का आधार कार्ड, पेन कार्ड, मोबाइल नंबर आदि खुदागंज निवासी सीए भूपेंद्र को दे देना।

भूपेंद्र ने जो ओटीपी मांगे थे वह भी बता दिए थे। इसके बाद शोएब ने प्लेटिनम राइट होम प्रलि कंपनी के नाम से फर्जी कागजात बनाकर दे दिए। इसके बाद शोएब ने एक फाइल तैयार करके मोईद के नाम से पंजीकृत फर्म के नाम पर विभिन्न बैंकों में अच्छी लिमिट के कोपर्पोरेट खाते खुलवा लिए।

इनमें एक्सिस बैंक शाखा बरेली मोड़, बैंक आफ महाराष्ट्र शाखा घंटाघर, इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा सदर बाजार, भारतीय स्टेट बैंक शाखा मीरानपुर कटरा व एक खाता आईडीएफसी बैंक बरेली में खुलवाया गया। जिसके सभी कागज शोएब के पास हैं। सभी खाता व कंपनी पंजीकृत कराने में जितना भी खर्च आया वह शोएब ने ही दिए थे।

10 दिसंबर को शोएब ने कंपनी के काम से आतिशबाजान मुहल्ला निवासी नागेंद्र कुमार के साथ दिल्ली जाने के लिए कहा। वहां इन लोगों का साथी राजस्थान के भरतपुर के खानुआ निवासी अजरुद्दीन, राजस्थान के अलवर क्षेत्र के जटियाना निवासी अजबुद्दीन, फरदीन नई दिल्ली के विजय विहार सेक्टी चार रोहणी स्थित होटल में ले गए।

15 दिसंबर को मोईद के खातों में शोएब व उसके साथियों ने मिलकर बैंक खाते में पजीकृत सिम व उसके भाई फरीद अली के मोबाइल नंबर लेकर एक्सिस बैंक खाते में 1.59 करोड़ रुपये का लेनदेन कर लिया गया। दिल्ली से वापस आने के बाद मोईद को फर्जीवाड़ा होने का अहसास हुआ। 21 दिसंबर को शोएब अली के घर जाकर बैंक खातों का गलत इस्तेमाल करने का विरोध किया तो उसने जान से मारने की धमकी दी।

मोईद ने आरोप लगाया कि शोएब ने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया। उसने तीन ट्रक, एक बस, कार आदि संपत्ति को फर्जीवाड़ा करके अर्जित किया है। पुलिस ने प्राथमिकी पंजीकृत करने के बाद गुरुवार को नागेंद्र, अजहरउद्दीन, अजबुद्दीन को बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया।